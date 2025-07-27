شكرا لقرائتكم خبر عن دعم وحب واشتياق ودموع.. يوسف شاهين فى نظر هؤلاء النجوم بذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد، ذكرى رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي يعد واحدًا من أعظم المخرجين في تاريخ السينما المصرية والعربية، وكانت علاقته مع كل النجوم بها حب و دعم، وحتى وقتنا هذا يتذكرونه بكل حب و امتنان، ودائما اسمه و ذكرياته تتردد فى كل المهرجانات و الندوات و المؤتمرات.

خالد النبوى وعلاقته بيوسف شاهين

علاقة النجم خالد النبوى بالمخرج الكبير يوسف شاهين، أكد النجم خالد النبوي: "معرفتي بيوسف شاهين بدأت في أخر سنة لي في المعهد، من خلال مسرحية كنت أقدمها في المعهد، وطالبني للمشاركة في فيلمه القصير "القاهرة منورة بأهلها"، وحين طلبني لتقديم فيلم "المهاجر" كنت قد مضيت عقود فيلمين أحدهما مع إيناس الدغيدي، لكنها بمجرد أن علمت، مزقت العقود وقالت لي عملك مع يوسف شاهين سيفيدك أكثر من العمل معي.

وتابع "النبوي" يوسف شاهين كان ينحت في شغله وكأنه أرابيسك، يهتم بالتفاصيل مثل الفنان التشكيلي، ويهتم بخروج انطباعات مختلفة من كافة حواس الممثل، عكس مدرسة أبو سيف وسكوت التي تحمل القصة فيه نفسها، وسيكون الممثل جزء منها، وبالتالي يعطي لك مساحة أكبر، وعلى الممثل أن يتنقل بين تلك المدارس، لكني أميل إلى مدرسة يوسف شاهين، واستمتعت بها كثيرا.

محمد منير بكى أمام يوسف شاهين

كما روى لماذا بكى أمام المخرج يوسف شاهين أثناء غنائه أغنية "علّي صوتك بالغنا" من فيلم المصير وقال "يوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهما الغنا، وكل ما أغنى أسمع غلط ومقدرش أعترض عليهم ولا أتخانق معاهم، وقلت أضرب شاهين ولا أعمل إيه روحت عيطت وده خبث منى ولؤم، ولما شافوا الدموع نازلة من عينى سابوا لى الاستوديو، خلصت الأغنية فى 5 دقائق، معروف عنى فى وسط الاستوديوهات ومهندسى الصوت إنى أسرع وأشطر مغنى، لأنى بأروح مذاكر."

هانى سلامة وحبه ليوسف شاهين

وقال هاني سلامة إن عمره كان 19 عامًا عندما شارك في أول فيلم له مع يوسف شاهين بعنوان المصير، ولم يكن وقتها يعلم الكثير عن فلسفة ابن رشد التي يتناولها موضوع الفيلم، لذا حاول المخرج ان يقربه إلى هذا العالم، مما يدل على عظمة مخرج كبير يعرف جيدا كيف يوجه ويساعد فنان شاب لا يعرف الكثير عن معالم قصة يجسدها سينمائيا.

وأضاف أنه عمل مع يوسف شاهين أيضا في فيلم الآخر مع عدد كبير من النجوم، وسط شغف كبير والكثير من المواقف المهمة، وأنه فخور بتاريخه المشرف مع المخرج الراحل.

محمود حميدة: يوسف شاهين المعلم

فيما قال محمود حميدة إن يوسف شاهين كان معلم وفي نفس الوقت يتعلم من تلميذه ويعرف أفكاره وهو الأمر المتبع في مدارس التعليم المتطورة.

وأضاف حميدة، أنه غير في أسلوب توجيه يوسف شاهين الدرامي للممثل، بدلاً من أن يوجه الفنان بالنظر إلى عينه، إذ رفض ذلك الأمر عند تعاونه معه، حتي لا يقع في فخ تقليده وأن عين يوسف شاهين الاخراجية مميزة للغاية، وتكوين الكادر الخاص به واضح تماما وليس به أي عشوائية، وهو مخرج متفرد سينمائيا، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما قوية، وكان بالنسبة له مثل والده،

