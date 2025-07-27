شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يستقر في قصر ريفي تاريخي جنوب إنجلترا بعيدًا عن أضواء هوليوود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اختار النجم العالمي جوني ديب، حياة الهدوء والعزلة في الريف الإنجليزي بعد سنوات من الأزمات، حيث استأجر قصرًا تاريخيًا فخمًا يعود للقرن التاسع عشر في قلب منطقة إيست ساسكس، بحسب ما كشفه موقع MailOnline.

جوني ديب، البالغ من العمر 62 عامًا، رُصد مؤخرًا وهو يتنزه في المناطق الريفية المحيطة بمنزله الجديد ويستمتع بالمشي في شوارع مدينة وادهورست الهادئة القريبة من القصر، حيث يُعتقد أن نجم هوليوود وقع في حب المنطقة أثناء زيارة لصديقه الراحل نجم الروك جيف بيك، الذي دعمه خلال معركته القضائية الشهيرة مع زوجته السابقة آمبر هيرد، وشاركه أيضًا العزف على المسرح في عدة مناسبات.



قصر جوني ديب في ريف انجلترا

القصر المنفصل المكوّن من عشرة غرف نوم يتمتع بطابع تاريخي ساحر ويبدو وكأنه موقع لتصوير أحد الأفلام الدرامية القديمة، والعقار محاط بأشجار ضخمة، وأسوار عالية، وكاميرات مراقبة، ويوفر خصوصية تامة.

من أبرز معالم القصر حديقة غارقة شهيرة، مسرح مكشوف، نوافير مائية، بساتين، وبيتان صغيران مخصصان للموظفين، إلى جانب مدخل فخم عبر بوابة حديدية مزينة، تقود إلى طريق مرصوف بالحصى تصطف على جانبيه تماثيل قوطية.



حديقة القصر الجديد الخاص بالنجم جوني ديب

ويُقال إن جوني ديب، يستمتع بتناول وجبة الإفطار في الشرفة المطلة على تلال ساسكس الخلابة، كما تم نقله مؤخرًا بسيارة خاصة من منزله الريفي إلى العرض الأول لفيلمه الجديد "Modigliani: Three Days On The Wing Of Madness"، الذي يُعد أول عمل له كمخرج منذ عام 1997.



جوني ديب

يشار إلى أن فيلم "Modigliani: Three Days On The Wing Of Madness" يتناول حياة الرسام الإيطالي أميديو موديلياني، وتدور أحداثه في باريس خلال الحرب العالمية الأولى، ويشارك فيه النجم آل باتشينو.

فيما أثار انتقال ديب للمنطقة الكثير من الجدل بين السكان المحليين، حيث قال أحدهم: "الجميع يتحدث عن انتقال جوني ديب إلى هنا، لأنه أمر غير معتاد في منطقة هادئة مثل منطقتنا".