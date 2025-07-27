موعد عرض الفيلم السينمائي السعودي قشموع بدور السينما السعودية

فيلم قشموع وأبطاله

آخر أعمال الفنان سعيد صالح

بوستر فيلم قشموع -الصورة من حساب سعيد صالح على الانستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 04:02 مساءً - كشف الفنانأحد أبطال الفيلم السينمائي "" عن موعد عرضه بدور السينما السعودية والذي سيكون بـتاريخ 7 أغسطس 2025.ونشر الفنان سعيد صالح بوستر الفيلم والذي كتب فيه: "البوستر الرسمي لفيلم قشموع يعرض يوم 7 أغسطس في جميع السينمات بالسعودية، خلكم جاهزين لكوميديا من نوع آخر، بطولة : محمد الراشد - محمد الجبرتي - سعيد صالح - أصايل محمد - سالم الخزيم - نواف السليمان - بدر محسن - بيومي فؤاد، اخراج: معتز التوني، تأليف: محمد الراشد - محمد عجيلة، توزيع: شاشة ٩ – تريو".والفيلم السينمائي السعودي "قشموع" تدور أحداثه حول شاب يقع في مشاكل متنوعة ويحاول البحث عن حلول مناسبة لهذه المشاكل لكن يقف الحظ ضده دائمًا، ويحاول جاهدًا إرضاء والدته وأبناء منطقته الذين لم يسلموا منه، حتى يكون له قيمة في مجتمعه ورغم جميع الإحباطات إلا أنه دائمًا يجتهد ليغير هذا الواقع وتتوالى الأحداث، العمل من إﺧﺮاﺝ معتز التوني، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الراشد ومحمد عجيلة، ومن بطولة الفنان محمد الراشد، بيومي فؤاد، محمد الجبرتي، أصايل محمد، بدر محسن، نواف السليمان، سالم الخزيم، سعيد صالح.وكان آخر عملين عرضا للفنان سعيد صالح هما الأول مسلسل "هزاع" والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي درامي، يتناول المسلسل قصة اللص "هزاع "الذي يتم تعيينه في وظيفة طبيب نفسي عن طريق الخطأ، ويبدأ في علاج المرضى بالخداع ويكتسب شعبية كبيرة، حتى يجد أن ماضيه يطارده وتتوالى الأحداث. العمل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد الهليل، ومن بطولة: الفنان خالد صقر، سمية رضا، نواف السليمان، سعيد صالح، علي الحميدي، وأسامة القس.أما العمل الثاني فهو مسلسل "يوميات رجل عانس" والذي عرض بالموسم الرمضاني 2025 ودارت أحداثه عندما يتجاوز رجل سعودي سن الزواج المعتاد، مما يجعله عرضة للعديد من الضغوط العائلية والمجتمعية التي تحثه على الزواج بسبب تأخره، وتحاول والدته والمقربون منه مساعدته للعثور على زوجة مناسبة، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة وعندما يحاول البحث عن شريكة حياته ويدخل عش الزوجية تواجهه عدد من المشاكل وتتوالى الأحداث.وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبد الله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي.