في ليلة استثنائية: جمهور جرش يحتفي بديانا كرزون

تكريم رسمي يضع بصمة على مسيرتها

الصورة من المركز الإعلامي لديانا كرزون

وصلة فنية متنوعة بين الطرب والوطن والرومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 04:02 مساءً - بأداء مؤثر وحضور ساحر، ألهبت "سوبر ستار العرب"حماس الجماهير في واحدة من أقوى ليالي "" بدورته الـ39، مساء السبت، على المسرح الجنوبي، حيث اكتظت المدرجات بعشّاقها الذين رددوا معها الأغاني وهتفوا باسمها بحب: "أم راشد"، لترد عليهم بعفوية مؤثرة: "أحب هذا الاسم وأنتم عيوني"وغلب الطابع الوطني والعاطفي على حفل كرزون، خاصة لحظة تأثرها وبكائها أثناء أداء أغنية "الهوية أردنية"، التي تحوّلت إلى نشيد مشترك بينها وبين الجمهور في لحظة صادقة، جسّدت عمق الانتماء والولاء.وخلال الحفل، تم تكريم ديانا كرزون من قبل وزير الثقافة الدكتور عز الدين كناكريه، ومدير مهرجان جرش أيمن سماوي، تقديرًا لمسيرتها الفنية المشرّفة ولإسهاماتها في المشهد الغنائي الأردني والعربي. وقد عبّرت ديانا عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، معتبرةً إياه وسام فخر من وطنها الذي تحمله في القلب والصوت.على خشبة المسرح، تألقت ديانا بإطلالة راقية، ورافقتها فرقتها الموسيقية "ليدرز باند" بقيادة المايسترو بهاء الداود، حيث قدمت باقة من أبرز أغانيها التي تنوعت بين الإيقاع السريع والطرب الأصيل، لتلبي أذواق جمهور المهرجانات الصيفية.أشعلت النجمة الأردنية الأجواء بأغانٍ مثل "عمان في القلب"، و"حنا كبار البلد"، و"راسك يالغالي"، و"هيلا يا أردنية"، إلى جانب رائعة "أبعاد كنتم ولا قريبين"، ولم تغفل اللون الرومانسي الذي تميّزت به، فأدت "العمر ماشي"، و"ملح البحر"، و"انساني مابنساك"، قبل أن تختتم الحفل بوصلة طربية لأم كلثوم أظهرت إمكانياتها الصوتية العالية.ليلة ديانا كرزون في جرش كانت استثنائية بكل المقاييس، جمعت بين الفن والتكريم، وبين صوت الوطن وقلب الجمهور، لتؤكد من جديد أنها ليست فقط نجمة سوبر ستار، بل فنانة تحمل رسالة وهوية.يمكنكم قراءة .... أحلام في ليلة استثنائية بمهرجان جرش: "جئت من دار زايد الى بلد النشامى"

