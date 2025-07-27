طرفة الشريف تحتفل بيوم ميلادها بطريقتها الخاصة

آخر أعمال الفنانة طرفة الشريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 04:02 مساءً - احتفلت الفنانة الشابةبيوم ميلادها بطريقتها الخاصة، حيث نشرت عددًا من الصور لها معلنة عن احتفالها بهذا اليوم وكانت ترتدي فستانًا باللون الأحمر وأمسكت بكيكة بنفس اللون وكذلك باقة ورد حمراء اللون جميلة، كما نشرت صورًا عبر استور الإنستغرام واكتفت بالتعليق وكتبت "24".وفي تعليق آخر كتبت " 24 أنا محظوظ".وكانت طرفة قد تألقت برمضان بمسلسل "" الذي حقق نسبة مشاهدة عالية وحصل على عدة جوائز ويستعد فريق العمل لتصوير موسمه الثاني بشهر أغسطس 2025 تمهيدًا لعرضه برمضان 2026 .كما تألقت بمسلسل شباب البومب 13 الذي يتصدر الترند بالموسم الرمضاني في كل موسم يعرض به .وكان آخر أعمال الفنانة طرفة الشريف عملين بالموسم الرمضاني 2025 الأول مسلسل "شارع الأعشى"، وهو مسلسل درامي، دارت أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، بالإضافة إلى آخرين.وجسدت فيه طرفة الشريف دور "عطوى".أما المسلسل الثاني فهو مسلسل "شباب البومب" بموسمه الـ 13، والذي دارت أحداثه حول "عامر" الذي يجسد شخصيته الفنان فيصل العيسى؛ الذي يشارك أصدقاءه جلستهم اليومية، ويجتمعون لإنجاز أهداف عديدة، وطموحات سعوا كثيراً لتحقيقها، ووضع حلول لمشاكلهم ويتناول العمل العديد من ظواهر المجتمع ومشاكل الشباب، والعمل من بطولة فيصل العيسى، مهند الجميلي، عبد العزيز الفريحي، محمد الدوسري، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، شفيقة يوسف، وائل الجربي، طرفة الشريف، هيلدا ياسين، نجود أحمد، مريم عبدالرحمن، علي المدفع.وجسدت فيه الفنانة طرفة على مدى أربعة مواسم شخصية "نوف" شقيقة "عامر" بطل العمل بمواسمه الـ 13.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»