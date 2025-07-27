راشد الماجد بيوم ميلاده صوت مختلف ومسيرة فنية حافلة بالعطاءات

- 1/2
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 04:02 مساءً - يصادف اليوم 27 يوليو يوم ميلاد الفنان راشد الماجد صاحب الصوت المختلف والموهبة السحرية منذ بداياته، ويعد من أشهر المطربين الخليجيين والعرب والذي لا تزال أغانيه باقية بالذاكرة القديمة والحديثة، واستطاع أن يجمع جمهورًا من الجيل القديم وأيضًا من الجيل الحديث؛ لعذوبة وجمال أغانيه.
وقدم لجمهوره الكثير من الأغاني العاطفية والرومانسية، التي أصبحت تمثل لهم ذكرى مع أحبتهم لجمال الكلمات واللحن والصوت العذب.
واعتادت أغانيه أن تحقق بعد طرحها مشاهدات مليونية على اليوتيوب، كمما أنه ما إن يعلن عن إقامة حفل إلا وتنفذ جميع تذاكر حفلاته .
ونشر حساب روتانا لايف فيديو تضمن لقطات من أغاني وحفلات الفنان راشد الماجد وهنأت بيوم ميلاده بطريقتها الخاصة وكتبت له: "من روتانا نرسلك محبة كبيرة، وسلام من جمهور يحبك من القلب، الفنان الكبير راشد الماجد كل عام وأنت بألف خير".
كما نشر حساب روتانا موسيقى تهنئة للفنان راشد الماجد بيوم ميلاده ونشر فيديو خاص لها تضمنت لقطات لمجموعة من أغانيه التي صورت بطريقة الفيديو كليب وكذلك من حفلاته وعلقت وكتبت: "إن غنى تسمعه الدنيا مو بس الرياض، من روتانا وكل عشّاقك.. للفنان الكبير راشد الماجد، كل عام وأنت بخير".
ثم قدم بألبوم "المسافر" وحققت أغنية المسافر كلمات الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان عبد الرب إدريس نجاحًا منقطع النظير ولا زالت تردد حتى الآن وحبها جمهور الجيل القديم والجديد قام بتصوريها بطريقة جميلة بطريقة الفيديو كليب.
بعدها قدم أغاني أخرى ناجحة منها "حبيبي معايا"، "وحشتيني"، "يا عينها"، كذلك طرح ألبوم "صفوة ملوك العرب"، "شمعة حياتي"، و"السعودية"، و"تضحك الدنيا" وقدم بعدها بطريقة الفيديو كليب أغنيته "يا ناسينا"، "على مين تلعبها"، وكليب "يا راشد"، ثم قدم ألبومَ وكليبات عديدة منها "ويلي"، "مشكلني" "القدر المحتوم"، "الهدايا" "العيون"، "الحل الصعب" "نسيناكم"، "عندما تغني الزهور"، "بعيداً عن المألوف"، "عفناك"، "سلامات"، "أبي شورك" "البارحة"، "صاحي لهم"، "عشان الحب"، و مقدمة مسلسل "نمر بن عدوان"، ووجدت جميع أعماله الذي قدمها إقبالاً كبيراً من قبل محبيه.
ثم واصل وقدم عددًا من الأغاني "ما كنتِ قريبة"، "راشد وأحبابه" "نور عيني"، "اللي لقى أحبابه" ، "الموعد الضائع" ، وكليب "البتول"، و"سامح" "يا صبي عيني" "وعد لزام"، "حبر العيون"، "بين الماضي والحب" "مصيبة"،"خذ راحتك" "حب x حب"، "لربما"، "إجابة سؤالي"، "جرح المسافة"، "تحلف لي ليه" ، "سلمت وما سلم"، "أغلى هدية"، "خطأ أشوفه"، "كثر كل شي"، "واحشني"، ، "لو كان بخاطري"، "ما كنت أدري"، "أحتاج لك"، "يا غالي الناس"، "بكرة"، "ابتدا الصيف"، "تبيني لك" ،"أنا أنا" ،"عطاشى"، و"غمضت عيني"، "يا أهل الهوى"، "سيدة عمري"، "سلامتك"، "ولهان"، "شموخ طويق"، "هب الغلا"، "ممنوع التجول"، "حسك وجودي" .
وأقيم له في موسم الرياض "ليلة السندباد"، وقدم حفلات في جنيف، وباريس، ولندن، ودبي، وأبها، والكويت، والبحرين، وجدة، وعمان، وقطر، وبيروت، والعلا، والدمام، والخبر، والقصيم، والأردن، والقاهرة.
آخر أعمال الفنان راشد الماجدوكان آخر أعمال الفنان راشد الماجد أغنية بمناسبة موسم جدة 2024 حملت عنوان: "والله وحشانا يا جدة" من كلمات أحمد علوي، وألحان نواف عبدالله.
تغيبه عن المسرحوكان الفنان راشد الماجد، قد تغيَّب عن مواسم الرياض الفترة الأخيرة، ولم يشارك بأي حفل، وكان آخر مشاركة له بتقويم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا بـ1 فبراير 2023، من خلال ليلة "صوت الأرض"؛ تكريماً للفنان الراحل طلال مداح، والمقدم من الهيئة العامة للترفيه، ولم يشارك بحفلات غنائية منذ زمن.
آخر ألبوم للفنان راشد الماجدوكان آخر ألبوم أصدر للفنان راشد الماجد بعام 2024 م والذي حمل عنوان "استحالة"، من ألحان الموسيقار الدكتور طلال"، وإنتاج روتانا وإصدر العام الماضي تزامناً مع يوم ميلاده الذي يصادف 27 يوليو تعاون فيه مع نخبة من الشعراء من أبرزهم الأمير خالد الفيصل (دايم السيف)، الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، الأمير سعود بن عبد الله، الأمير فهد بن خالد، الراحل نزار قباني، علي مساعد، مساعد الشمراني، خالد المريخي، محمد بن فطيس وأحمد علوي".
