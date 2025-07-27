شاهدوا كيف علقت هنادي الكندري لزيارتها لمنزل الراحل عبد الحليم حافظ

أعمال قادمة للفنانة هنادي الكندري

هنادي الكندري أثناء زيارتها لمنزل الراحل عبد الحليم حافظ -الصورة من حسابها على الانستغرام

آخر أعمال الفنانة هنادي الكندري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 04:02 مساءً - تتواجد الفنانةهذه الأيام بمصر وشاركت محبيها ومتابعيها وجمهورها عددًا من الصور لها التقطتها أثناء زيارتها ووثقت بها هذه الزيارة لمنزل الراحل الفنانونشرت صور لها بغرفة النوم الخاصة للراحل، كذلك في عدد من أركان المنزل كما وثقت زيارتها بكتابة كلمات وتاريخ زيارتها لمنزل عبد الحليم حافظ، ودونت كلمات بسيطة وكتبت من خلالها هي وزوجها الفنان محمد الحداد: "الله يرحمك يا العندليب 26-7-2025"، وعلقت على الصور التي نشرتها وكتبت: "زيارتي لمنزل العندليب الراحل عبدالحليم حافظ 2025/7/26".كما نشرت صورًا أخرى أيضًا وهي في منزل الراحل الفنان عبد الحليم حافظ وعلقت وكتبت: "أنا اليوم في منزل الراحل عبدالحليم حافظ العندليب 26-7-2025".وتستعد الفنانة هنادي الكندري لتقديم مسرحية بتاريخ 7 أغسطس 2025 بعنوان مسرحية "القبائل" على مسرح نقابة العمال ميدان حولي ، وهذه المسرحية تدور أحداثها من بيئة خيالية تقع في أدغال إفريقيا، ويتناول الصراع بين ثلاث قبائل وتتوالى الأحداث وهو من بطولة الفنان عبد الرحمن العقل، هنادي الكندري، بشار الجزاف، غرور صفر، أحمد بن حسين، عبدالعزيز العنزي، زهراء دهراب، وهو من محمد المهدي وإخراج خالد العبيد.وكان آخر عمل للفنانة هنادي الكندري هي مسرحية "ريد كاربت" من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد حسين المسلم، وإشراف عام أحمد باسم، وإشراف فني سعود بو عبيد، ومن بطولة: الفنانة هبة الدري، هنادي الكندري، طلال باسم، بالإضافة إلى آخرين .كما شاركت في مسلسل "أفكار أمي" والتي دارت احداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شي على أفراد أسرتها وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي هنادي الكندري ، فرح الهادي بالإضافة إلى آخرين.