 أسئلة بلا إجابة... ملاحظات على البرومو التشويقي لمسلسل عايشين معانا 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 04:02 مساءً - يأتي المسلسل السعودي" في صدارة الأعمال المنتظرة على الساحة الدرامية الخليجية، إذ يترقب قطاع كبير من الجمهور هذا العمل، لكون قصته تجمع بين الغموض والخيال في إطار اجتماعي محلي.ومع قرب عرض المسلسل، بدأت منصة "ِ شاهد " الترويج للعمل، من خلال نشر البرومو التشويقي الأول له عبر صفحتها على " انستغرام"، والذي ظهر في بدايته بطل العمل خالد صقر وهو يتحدث مع أفراد أسرته موجهاً لهم سؤلاً، عن السبب الذي جعلهم يتواجدون في هذا المنزل، وفي مشهد آخر تظهر الفنانة عائشة كاي التي تتقاسم معه دور البطولة، وهى تتحدث مع مجموعة من السيدات عن زوجها والطريقة التي تعرفت بها عليه، وأثناء ذلك تطلب من الحضور عدم التحدث، بطريقة يغلب عليها الحدة والعنف، ثم بدأت تنادي بعفوية على زوجها قائلة " تامر المهمة هذه لا أريد القيام بها"، يأتي ذلك في ظل تساؤلات عدة عن هوية تلك المهمة والسبب الذي جعلهم يتواجدون في هذا المنزل.وجاءت التعليق المرفق بالبرومو، متماشياً مع مشاهده.." شكلها مهمة صعبة..ياترى ايش هى المهمة؟".ويضم "عايشين معانا" نخبة من أبرز الوجوه التمثيلية الخليجية، مما يضفي على العمل ثقلاً فنياً، ويعزز من جاذبيته للجمهور. يشارك في البطولة كل من: خالد صقر، فاطمة الشريف، مهند الصالح، أحمد الكعبي، جبران الجبران، عبدالرحيم الشربجي، إلى جانب سعيد صالح، عائشة كاي، سماح زيدان، فهد المطيري، أغادير السعيد، ومصعب المالكي.