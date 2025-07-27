نجوم فجعوا بوفاة أولادهم: فيروز أحدثهم

- 1/2
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 04:02 مساءً - عاني بعض النجوم من ألم فقدان الأبناء، وعاشوا تجربة صعبة أثرت على حالتهم النفسية بشكل كبير، وبعد هذه التجربة استطاع بعضهم تجاوز هذه الأزمة وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية بشكل جديد.
الفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي عاشا نفس المشاعر في وداع ابنهما الأصغر عبد الله، وذلك بعد غرقه في إحدى قرى الساحل الشمالي العام الماضي عن عمر يناهز الـ 35 عامًا .
مرت الفنانة داليا البحيري بنفس التجربة، منذ عدة سنوات، وعاشت مشاعر الفراق بعدما فقدت ابنتها خديجة وهي في عمر صغير بعد إصابتها بمرض نادر عجز الأطباء عن علاجه.
فقد الفنان محمد أسامة نجم مسرح مصر الشهير باسم أوس أوس، ففقد نجله وهو في عمر 3 شهور وذلك بعد تعرضه لحادث منزلي مفاجئ.
فيروز تودع نجلهاتعتبر الفنانة اللبنانية فيروز أحدث النجوم اللذين مروا بهذه التجربة، وذلك بعد رحيل نجلها الفنان زياد الرحباني عن عمر 69 عامًا، وتأثرت جارة القمر بشدة خاصة وأنها التجربة الثانية لعد وفاة ابنتها ليال، كما أن علاقتها بنجلها زياد كانت قوية جدًا وشهد مشوارها الفني تعاون بينهما في العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا جماهيريًا في الوطن العربي.
جورج وسوف يعاني من فراق وديععاش الفنان جورج وسوف مشاعر ألم فراق الابن بعد أن فقد ابنه وديع بشكل صادم، وذلك بعد إصابته بأزمة صحية ومضاعفات خطيرة جراء إجرائه عملية تكميم بالعمدة أدت في النهاية إلى وفاته.
السرطان يهزم بنات هاني شاكر وحسن حسنيهزم مرض السرطان النجمين هاني شاكر وحسن حسني، إذ ودّعا ابنتيهما في عمر الشباب نتيجة إصابتهما بهذا المرض الخبيث. ففي عام 2011، خيّم الحزن على الفنان هاني شاكر بعد فقدانه لابنته دينا، ومنذ ذلك الحين تولّى رعاية طفليها اللذين شكّلا له عزاءً يعوّض بعضًا من ألم الغياب. أما الفنان حسن حسني، فقد ودّع ابنته فاطمة عام 2013 بعد رحلة علاج انتهت بانتصار السرطان.
