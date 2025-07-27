شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تواجه صعوبة فى التأقلم مع مغادرة أبنائها للمنزل تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

تعيش النجمة العالمية أنجلينا جولى مرحلة صعبة من حياتها الأسرية، بعد أن بدأ أبناؤها فى مغادرة منزل العائلة الواحد تلو الآخر، ما جعلها تشعر بأنها تفقد الرابط الأقرب إليها، وبحسب ما نقلته مجلة Heat فإن جولى تعانى من حالة عاطفية معقدة بعد انتقال بعض أبنائها للعيش بعيدًا عنها، وقال مصدر مقرّب: "أنجلينا تشعر بأنها تفقدهم واحدًا تلو الآخر، الأمر يحدث بسرعة كبيرة، ولم تكن مستعدة له".



انجلينا جولي وابناءها

أنجلينا، التى انفصلت عن النجم براد بيت عام 2016، تشارك معه 6 أبناء: مادوكس، باكس، زهرة، شيلوه، نوكس، وفيفيان. وبعد معركة حضانة طويلة، تم التوصل إلى تسوية فى ديسمبر 2024، ويُعتقد أنها حصلت على الحضانة الأساسية، بينما يمتلك بيت حق الزيارة.

المصدر أوضح أن مادوكس مستقر فى نيويورك ولا يعود كثيرًا للمنزل، وزهرة مشغولة بدراستها، وباكس بالكاد يظهر.. أما شيلوه، فقد انتقلت للعيش مع حبيبتها، وهو ما شكّل نقطة تحوّل بالنسبة لأنجلينا.

وأضاف المصدر: "أنجلينا بنت عالمها كله حول أطفالها على مدار العقدين الماضيين، والآن تشعر بالضياع وهى تحاول إعادة اكتشاف ذاتها خارج إطار الأمومة الكاملة"، وتابع: "ما يزيد من صعوبة الأمر عليها، هو اضطرارها للبقاء فى لوس أنجلوس رغمًا عنها بسبب اتفاقية الحضانة".