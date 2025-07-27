شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة رومانسية جديدة تجمع جيسيكا ألبا وداني راميريز بعد انفصالها عن زوجها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير صحفية حديثة عن علاقة عاطفية جديدة تجمع النجمة الأمريكية جيسيكا ألبا، بالممثل داني راميريز، بطل فيلم "Top Gun: Maverick"، وذلك بعد شهور من إعلان انفصالها عن زوجها السابق كاش وارن.

ونشرت صحيفة The Daily Mail صورًا حصرية تُظهر الثنائي وهما في حالة حب ورومانسية خارج منزل "داني" في لوس أنجلوس، عقب تناولهما العشاء سويًا بمطعم إيطالي فاخر، في لقاء بدا حميميًا ومليئًا بالمشاعر.

ووفقًا لمصادر مقربة، فإن العلاقة بدأت كـ"نزوة صيفية"، لكنها تحولت تدريجيًا إلى شيء أكثر جدية، رغم رغبة جيسيكا في التمهل وعدم التسرع، وقالت المصادر: "جيسيكا ليست من النوع الذي يهوى التنقل بين العلاقات، إنها متحمسة لمعرفة إلى أين يمكن أن تقودها هذه القصة".

وكانت جيسيكا ألبا، أعلنت - في وقت سابق - انفصالها عن زوجها كاش وارن بعد زواج دام 17 عامًا، أثمر عن ثلاثة أطفال، مؤكدة أن القرار جاء بعد سنوات من محاولات التطوير والنضج المشترك، وقالت في بيانها – آنذاك - : "فخوران بما أنجزناه معًا، والآن حان وقت النمو كلٌ على حدة، وبدء فصل جديد من الحياة".



جيسيكا ألبا وداني راميريز

وعلي جانب آخر، بدأت الممثلة جيسيكا ألبا، التي تقدمت مؤخرًا بطلب طلاق من كاش وارين، في تكوين صداقة مع كيم كاردشيان، حيث قال مصدر لمجلة لايف آند ستايل: "تواصلت كيم كاردشيان مع جيسيكا بعد انتشار خبر طلاقها".

وأضاف المصدر: "لديهما العديد من الأصدقاء المشتركين، وكانا دائمًا على وفاق، لكن علاقتهما كانت سطحية جدًا، لكن هذا تغير الآن بعد أن أصبحت جيسيكا عزباء"، مشيرا إلى أنها منذ أن أصبحت عازبة، أصبح لدي النجمة البالغة من العمر 44 عامًا، الكثير من وقت الفراغ للخروج والتواصل الاجتماعي أكثر.

وتابع المصدر: "لا يعني هذا أن جيسيكا تحتاج إلى مساعدة اجتماعية، فهي محبوبة للغاية، لكن كونها متزوجة لسنوات عديدة وانشغالها بأطفالها وبناء أعمالها جعلها خارج دائرة الاهتمام، أما كيم وبقية أفراد العائلة فهم سعداء جدًا بمساعدتها بأي شكل من الأشكال، وصداقتهم لها تُعدّ إنجازًا كبيرًا، فقد كانوا يُكنّون لها كل التقدير.. ولا شك أن لديهم علامات الدولار في عيونهم لأن أي شيء يفعلونه معها من المؤكد أنه سيجلب الكثير من المال".