شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تُشارك ابنتها الصغرى "فايث" في إعلان مؤثر لأول مرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت النجمة العالمية نيكول كيدمان، البالغة من العمر 58 عامًا، برفقة ابنتها الصغرى فايث مارجريت، 14 عامًا، في مشروع إعلاني جديد يحمل طابعًا عائليًا مميزًا.

تألقت نيكول كيدمان في فيديو قصير ضمن أول حملة دعائية لها كوجه عالمي لعلامة التجميل اليابانية الشهيرة Clé de Peau Beauté، وظهرت فايث في مشهد مؤثر وهي تعانق والدتها، ضمن أجواء حالمة بالأبيض والأسود على أنغام أغنية At Last للمغنية إيتا جيمس.

وأعربت كيدمان عن سعادتها بمشاركة ابنتها، قائلة لمجلة People: "سألوني إن كانت فايث ترغب بالمشاركة، فقلت لها: هل تريدين؟، وردّت بحماس: نعم، فسافرنا معًا وصوّرنا، واستمتعنا كثيرًا بتلك اللحظات"، وأضافت: "إنها طفلتي، وكان هذا أسلوبًا جميلاً لتوثيق هذه المرحلة من عمرها".

يُذكر أن ظهور فايث العلني نادر للغاية، وآخر مرة شوهدت فيها برفقة والدتها كانت في نهاية العام الماضي خلال حفل "نساء في الترفيه" السنوي الذي تنظمه The Hollywood Reporter.

نيكول كيدمان متزوجة من النجم كيث أوربان، ولديهما ابنتان: فايث وسنداي روز، التي بدأت أيضًا دخول عالم عرض الأزياء. كما أن لديها طفلين بالتبني من زواجها السابق بالممثل توم كروز.