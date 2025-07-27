شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز وحبيبته يلفتان الأنظار بعلاقتهما الجديدة خلال وصولهما إلى لندن والان مع تفاصيل الخبر

ظهر النجم العالمى توم كروز فى حالة معنوية مرتفعة خلال هبوطه بطائرته المروحية الخاصة فى لندن، بصحبة النجمة الكوبية الإسبانية آنا دى أرماس، فى أحدث ظهور علنى لهما بعد تداول شائعات حول علاقة عاطفية تجمعهما، وبحسب صحيفة ديلى ميل فقد شوهد الثنائى وهما يغادران المروحية الفاخرة معًا، حيث بدت عليهما الراحة والانسجام، ما زاد من التكهنات حول طبيعة علاقتهما.

تووم كروز

كروز ، البالغ من العمر 63 عامًا، ظهر بإطلالة كاجوال بسيطة مرتديًا تيشيرت أزرق وبنطال جينز داكن وحذاء رياضى أبيض، بينما حمل حقيبة ظهر على كتفه، أما آنا دى أرماس، البالغة من العمر 37 عامًا، فقد ارتدت ليجينج أسود وسويت شيرت رمادى يحمل كلمة "Vermont"، وبدت بإطلالة رياضية مريحة.



توم كروز

ولم تكن وحدها، بل اصطحبت معها كلبيها المحبوبين، حيث حملت كلبها المالطى "إلفيس" بين ذراعيها، بينما تبعها الكلب الآخر "سلسا"، كما انضم إلى الرحلة سائق الفورمولا 1 السابق ديفيد كولتهارد، الذى رافق كروز عند وصوله إلى لندن بإطلالة أنيقة غير رسمية.



آنا دى أرماس

وكانت الشائعات قد بدأت تربط بين توم وآنا فى عيد الحب الماضى، ومنذ ذلك الحين، تم رصدهما فى عدة مناسبات، منها رحلة بحرية فاخرة فى جزيرة مينوركا هذا الشهر، وكشف مصدر مقرب للموقع، أن كروز أظهر جانبًا رومانسيًا فى تعامله مع آنا منذ لقائهما الأول، حيث بدأ بإهدائها الزهور المفضلة لديها، ثم قدّم لها كتبًا منتقاة بعناية لأنها من عشاق القراءة.