شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تعود بمشروع جديد فى سرية بعد قضاء استراحة مع حبيبها ترافيس كيلسي والان مع تفاصيل الخبر

عادت النجمة العالمية تايلور سويفت إلى العمل مجددًا بعد فترة من الراحة قضتها مع حبيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، حيث شوهدت مؤخرًا في مدينة لوس أنجلوس وهي تصوّر فيديو كليب جديد ضمن مشروع موسيقي سري.

وبحسب ما أفاد مصدر لصحيفة "ذا يو إس صن"، فإن مشروع تايلور سويفت يتم بسرية تامة، حيث لم يُسمح للعاملين في موقع التصوير بسماع الأغنية، بل اكتفوا بالعمل على الإيقاع فقط.

وأوضح المصدر: "رغم أن تايلور كانت تستمتع بوقتها مع ترافيس وتأخذ استراحة من جولاتها، إلا أن لديها مشاريع تعمل عليها بصمت، وهو ما سيسعد جمهورها بالتأكيد".

وكانت سويفت، 35 عامًا، استغلت فترة التوقف الخاصة بـ كيلسي، لاعب فريق كانساس سيتي تشيفز، لقضاء وقت رومانسي معه، حيث نشر مؤخرًا صورًا لهما وهما يرتديان قبعات متطابقة، كتب على قبعته "القائد"، وعلى قبعتها "المساعدة الأولى".

ورغم أنها ابتعدت مؤقتًا عن جولات الحفلات، إلا أن عملها خلف الكواليس يُشير إلى أن مفاجآت جديدة من الموسيقى أو المشاريع الإبداعية قد تكون في الطريق لعشاقها حول العالم.