شكرا لقرائتكم خبر عن يواجه عقوبات أكثر من 100 سنة سجن.. حقيقة سجن منذر ريحانة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، صوراً للفنان الأردني منذر ريحانة، داخل احدي السجون، حيث يخوض تجربة درامية جديدة بعد نجاحه في مسلسل حكيم باشا الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي.

وتبين أن الصور التي ظهرت للفنان الأردني، هي لشخصيته الجديدة التي يخوضها في مسلسل أعوام الظلام، للمخرج محمد سلامة، حيث يقدم شخصية "أبو الغضب"، وهو احدي المساجين في السجون الكويتية والذي يواجه عقوبات تتخطي الـ 100 عام بتهم تتعلق بالتهريب والمخدرات، حيث يظهر ريحانة في احدث المسلسل وهو يقوم عملية إدارة السجن حيث أنه الشخص الأكثر خطورة داخل السجن.

قصة مسلسل أعوام الظلام

تدور احداث المسلسل حول فترة السجن، حيث يعاني بدر من ضغط نفسي شديد وتحول داخلي نتيجة المعاناة والظلم، وبعد سنوات من الظلم داخل السجن، تكشف الحقيقة ويثبت براءته، لكن الآثار النفسية تترك جراحًا عميقة لا تزال تؤثر فيه حتى بعد خروجه.

أبطال مسلسل أعوام الظلام

وتضم قائمة أبطال المسلسل كل من الفنان حمد العماني، وخالد البريكي، فيصل العميري، ايمان الحسيني، شوق الهادي، روان العلي، محمد الحداد، عبد الله زيادة، مشاري المجبل، ومن البحرين كل من الفنان احمد سعيد، ومن الأردن الفنان منذر ريحانا، ومن مصر الفنانة أنتصار التي تجسد شخصية والد البطل بدر المطيري، والمسلسل من تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم.

عملية تصوير مسلسل أعوام الظلام

يقود المخرج محمد سلامة عملية تصوير المسلسل بين مصر والكويت، حيث ينقسم العمل الدرامي لجزأين يتم تصوير الجزء الأول في مصر حيث تم بناء السجن المركزي الكويتي بالكامل في مصر لتصوير مشاهده، قبل الانتقال للتصوير في دولة الكويت باقي مشاهد المسلسل.



شخصية منذر ريحانة