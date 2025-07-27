شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لـ عادل إمام مع زوجته تشعل السوشيال ميديا وتعيد الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد اسم النجم الكبير عادل إمام ليتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة نادرة له برفقة زوجته في فترة شبابهما، وقد خطفت الصورة أنظار الجمهور سريعًا، وعلّق كثيرون على بساطتها وندرتها، معتبرينها لمحة دافئة من حياة "الزعيم" الخاصة التي طالما أبعدها عن الإعلام.



عادل إمام وزوجته

رامى إمام يكشف عن صورة لـ عادل إمام مع عائلته وأحفاده

وكان آخر ظهور للزعيم عادل إمام قد أثار ضجة واسعة على منصات التواصل، حيث ظهر مبتسمًا ومفعمًا بالحيوية خلال حفل عقد قران حفيده "عادل" نجل المخرج رامي إمام. وقد شارك الزعيم لحظات مؤثرة وسط عائلته، وحوله أحفاده، في مشهد لاقى تفاعلًا عاطفيًا كبيرًا من الجمهور.



ورغم غياب عادل إمام عن الساحة الفنية والإعلامية منذ عدة سنوات، إلا أن ظهوره النادر هذا كان كافيًا لإثارة موجة من المشاعر، والتأكيد على مكانته الراسخة في قلوب محبيه، حيث اعتبر البعض هذا الظهور بمثابة "عيد وطني صغير".

وشهد حفل الزفاف حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة الزعيم هذه المناسبة العائلية، ومن أبرز الحاضرين: يسرا، لبلبة، تامر حسني، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، محمد حماقي، هنا الزاهد، وويزو، بالإضافة إلى عدد كبير من المخرجين والفنانين والإعلاميين.



وتصدّرت التعليقات على الصور عبارات مليئة بالشوق والدعاء، حيث تمنّى الجميع لعادل إمام دوام الصحة وطول العمر، وأشادوا بتاريخه الفني الحافل الذي تجاوز الـ40 عامًا من العطاء والتميّز، مؤكدين أن حب الجمهور له لا يُقاس بعدد الأعمال بل بقيمتها وتأثيرها.