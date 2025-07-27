شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف ما بين مسلسل لينك وفيلم ابن مين فيهم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط فنى تعيشه الفنانة رانيا يوسف خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك فى بطولة مسلسل لينك مع النجم سيد رجب، من تأليف محمد جلال، وإخراج محمد حماقى، ومن المقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير.

رانيا يوسف تشارك فى فيلم ابن مين فيهم

كما أنها تشارك في بطولة فيلم ابن مين فيهم، مع النجمين بيومى فؤاد وليلى علوى، والذى بدأ تصويره الفترة الماضية، من تأليف لؤى السيد، وإخراج هشام فتحى، حيث انضم مؤخرا أيضا الفنان الشالب عصام السيد، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا.

أعمال رانيا يوسف فى موسم رمضان

يشار إلى أن رانيا يوسف تواجدت فى رمضان الماضى بـ3 مسلسلات من نوعية أعمال الـ15 حلقة الأول "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، عايدة فهمي، والثاني "جريمة منتصف الليل" وشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، ملك قورة، ميار الغيطي، محمد عز وآخرين.

ثالث أعمال رانيا يوسف فى رمضان الماضى مسلسل "نصف الشعب اسمه محمد" وشاركت فى بطولته إلى جانب عصام عمر، مايان السيد، شيرين، هاجر السراج، دنيا ماهر، محمد محمود، محمد عبد العظيم، الفت امام، كريم سامى، غادة عبد ابراهيم، عبير فاروق وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار.

