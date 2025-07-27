شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بورسعيد السينمائي ينظم ورش تمثيل وماستر كلاس مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر المقبل، والتي تحمل اسم النجم محمود ياسين وبرئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، ينظم المهرجان مجموعة ورش تمثيل وماستر كلاس مجانية بالكامل، تحت إشراف أحمد تمام، أول “كاستينج دايركتور” يُعتمد رسميًا بهذا اللقب في مصر والعالم العربي.

وتهدف الورش إلى دعم وتطوير مهارات الممثلين الشباب، وتأهيلهم لاجتياز اختبارات الأداء "الكاستينج" بكفاءة.

ومن المقرر أن يحاضر بالورش مجموعة من مدربي التمثيل المحترفين منهم

•⁠ ⁠أحمد خيري – تكنيك لي ستراسبيرغ (Lee Strasberg Technique)

•⁠ ⁠حاتم رضا – تكنيك ميسنر (Meisner Technique)

•⁠ ⁠عمرو علاء – تكنيك ميسنر (Meisner Technique)

•⁠ ⁠أحمد شريف – تكنيك مايكل تشيخوف (Michael Chekhov Technique

يذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة ويقام تحت مظلة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية برئاسة الفنان عبد السلام الألفي