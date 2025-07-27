شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة عبير علي فى ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقيع كتاب يوثق رحلتها والان مع تفاصيل الخبر

في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، المُقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبرئاسة الفنان محمد رياض، تُقام اليوم ندوة خاصة لتكريم المخرجة عبير علي ، ضمن كوكبة من المكرّمين هذا العام تقديرًا لعطائهم المسرحي الكبير.

تُعقد الندوة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وتُديرها الناقدة مايسة زكي ، ويتخللها حفل توقيع كتاب جديد يوثق مسيرة المخرجة ، أعدته الناقدة الدكتورة لمياء أنور، ضمن سلسلة الإصدارات التي يحتفي بها المهرجان هذا العام لتخليد رموزه الفنية.

ويعقب الندوة مباشرة فعالية أخرى ضمن برنامج "ندوات وصلة""، بين تجربة المخرج سعيد سليمان، وتجربة المخرجة ياسمين إمام ، في لقاء مفتوح يُلقي الضوء علي الممارسة المسرحية لكل منهما ، ويدير اللقاء الدكتور محمد أمين عبد الصمد، وسط حضور من المتخصصين والجمهور.

الدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح المصري تستمر حتى السادس من أغسطس 2025، بمشاركة 35 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات والجهات المسرحية المصرية الرسمية والمستقلة، إضافة إلى برنامج فكري حافل يضم ندوات، وورش تدريبية، وفعاليات توقيع كتب، تُسلط الضوء على قضايا المسرح وتاريخه وآفاقه المستقبلية.