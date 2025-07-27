ريم أحمد أصغر بنات يوميات ونيس: أحاول الهروب من شخصية الطفلة الشقية هدى

سبب غيابها عن الأعمال الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 02:19 مساءً - حلت الفنانةضيفة على، وكشفت خلال الندوة التي أقيمت على هامش المهرجان الأسباب الحقيقة وراء قلة مشاركتها في الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية.أكد ريم أن السبب في ذلك يرجع لشخصية الطفلة هدى التي قدمتها خلال مسلسل يوميات ونيس مع الفنان محمد صبحي، مشيرة إلى أن هذه الشخصية ما زالت عالقة في أذهان المخرجين مما يؤثر على فرصها في الحصول على أعمال جديدة.وتحدثت ريم عن شخصية "هدى" التي اشتهرت بها، مؤكدةً أنها تعتز بها، لكنها تسعى جديًا للخروج من أسرها، وقدّمت لهذا الغرض شخصية "كارمن" مع المخرج ناصر عبد المنعم، مشيرةً إلى أنها درست الباليه والمسرح وتمتلك أدوات التمثيل التي تتيح لها أداء أدوار متنوعة.كشفت ريم أن تجربتها الفنية منذ عمر صغير شكلت شخصيتها بشكل كبير،وأصبحت أكثر إلتزاما ودرايه بأهمية احترام المواعيد، وكشفت أن الدرس الذي تعلمته خلال هذه المرحلة هو عدم النظر إلى الكاميرا أو الجمهور، وهو الدرس الذي ما زالت تطبقه حتى اليوم.وحول توازنها بين حياتها الفنية والشخصية خاصة بعد الزواج، أوضحت أن وجودها في أسرة فنية وفّر لها دعمًا وتفهّمًا كبيرين.يقدم المهرجان القومي للمسرح سلسلة من الورش الفنية المتخصصة، يقدمها نخبة من أبرز الأساتذة والفنانين في مجال المسرح، ضمن فعاليات دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وتهدف هذه الورش إلى إثراء الحركة المسرحية، وتنمية مهارات الفنانين الشباب والمهتمين بفنون الأداء، وفتح آفاق جديدة للإبداع والتجريب.حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا المصرية، برئاسة النجم محمد رياض، وبدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية ريهام إبراهيم بفيلم تسجيلي لسيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.كما حضر وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو وفريق عمل المهرجان وعدد من النجوم والمكرمين الفعاليات، وسط أجواء من الحماس والترقب، خصوصًا مع تكريم نخبة من رموز المسرح المصري، في مقدمتهم محيي إسماعيل، أشرف عبدالباقي، ميمي جمال، وسميرة عبدالعزيز.قد يعجبك أول تعليق من ريم أحمد بعد دفن والدتها: الأمانة وصلت

