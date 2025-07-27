 هذا ما حدث في حفلات النجوم: تامر حسني يستعين بالذكاء الاصطناعي وعمرو دياب يقدم جرعة عالية من الانبساط

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

يمكنكم قراءة ...باختيارات ذكية واستعراضات مبهجة: ليلة عودة لطيفة إلى مهرجان قرطاج الدولي لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

رفيق دربي زوجي وحبيبي ونور الدنيا كلها مبارك ربي لا يحرمني منك #احلام_في_جرش pic.twitter.com/3J7pJOR0Dp

سكرين شوت من الستوري الخاص بحساب أحمد داود على إنستغرام

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.