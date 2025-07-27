 هذا ما حدث في حفلات النجوم: تامر حسني يستعين بالذكاء الاصطناعي وعمرو دياب يقدم جرعة عالية من الانبساط

- 1/2
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 02:19 مساءً - شهدت الحفلات الغنائية التي أحياها كبار نجوم الوسط الغنائي، العديد من اللقطات المبهرة والتي أصبحت حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين تداولوها بصورة مكثفة مما ساهم في انتشارها سريعاً، كل هذه الأمور سوف نتعرف إليها من خلال التقرير التالي:
وفي السياق ذاته عبر الفنان تامر حسني، عن سعادته بهذا الحفل ، مؤكداً على انتظاره لهذا الحفل على وجه الخصوص من العام للعام، وهذا ما أشار إليه، من خلال منشور له عبر صفحته على " انستغرام"، مرفقاً به صوراً من الحفل.
مفاجأة بالذكاء الاصطناعيأصبح الاختلاف والتميز تيمة أساسية في حفلات النجم تامر حسني، الذي طالما ما يفاجئ جمهور حفلاته بكل ماهو جديد، تارة نجده يدخل مسرح حفله طائراً كما فعل من قبل في السعودية، وتارة آخرة نجده يقود سيارة أو يستعين بشخص يشبهه مما يدخل الحضور في حالة من الارتباك بعد ظهوره في زاوية أخرى من المسرح.
أما في الحفل الذي أحياه نجم الجيل خلال الساعات القليلة على هامش فعاليات مهرجان مدينة العلمين، ابتكر شيئاً جديداً وهو استعانته بخاصية الـ ai، من خلال فيلم تسجيلي ظهر من خلاله وهو في مرحلة عمرية متقدمة ويرى أمامه شريط أعماله الفنية من أفلام وألبومات غنائية، في لمسة بصرية مبتكرة عبرت عن عمق مسيرته وتقديره لتاريخه. وفي نهاية المطاف يرى نفسه في وقت الصبا والشباب ثم يبتسم وينتهي عرض الفيلم.
وخلال الحفل، واصل تامر حسني تقديم مجموعة من أشهر أغنياته التي لاقت نجاحًا جماهيريًا، مثل"معلمين" و"كل مرة" و"حبيبي تقلان"، كما غنى من ألبومه الجديد أغنيتي "لينا معاد" و"حبك لو غلطة"، واختتم الحفل بأغنية "قدها" التي جاءت كمسك الختام لليلة مبهرة فنيًا وبصريًا، رسخت مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.
وفي السياق ذاته عبر الفنان تامر حسني، عن سعادته بهذا الحفل ، مؤكداً على انتظاره لهذا الحفل على وجه الخصوص من العام للعام، وهذا ما أشار إليه، من خلال منشور له عبر صفحته على " انستغرام"، مرفقاً به صوراً من الحفل.
احتفاء خاص بالقيصر كاظم الساهروفي حفل آخر أقيم أيضاً على هامش فعاليات مدينة العلمين، أحياه الفنان العراقي كاظم الساهر أو كما يلقبه جمهوره بـ "القيصر"، كان هناك احتفاء خاص به ليس من جمهوره ومحبيه ، ولكن من مشاهير ونجوم الوسط الفني الذين ارتدوا جميعاً الزي الأبيض وتوافدوا مبكراً على المكان الذي يتواجد به مسرح الحفل، منهم من وثق تلك اللحظة مثل الفنان أحمد داود الذي نشر صورة له عبر خاصية " الستوري" بحسابه الرسمي على " إنستغرام" ظهر من خلالها وهو متواجد في الحفل، وفي خلفيتها أغنية لكاظم الساهر،
وأيضاً الفنانة فيفي عبده والتي عبرت عن سعادتها وفرحتها بهذا الحفل، بمقطع فيديو ظهرت عبر صفحتها على "إنستغرام" ظهرت من خلاله وهى تردد كلمات أغنية "هل عندك شك" والتي قدمها كاظم خلال حفله، وعدد آخر من النجوم والنجمات أمثال ماجد المصري، ونيللي كريم وغيرهم، جميعهم قطعوا مسافات كبيرة حتى يأتوا لنجمهم المفضل ويعيشوا معه لحظة طربية مميزة تتماشى مع أجواء فصل الصيف.
لحظة لاتنسىومن بين الحفلات التي حققت نجاحاً كبيراً وظلت حتى وقتنا هذا في صدارة الترند حفل النجمة الإماراتية أحلام الشامسي والذي أحيته ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن وسط حضور جماهيري كبير، أدخلتهم في حالة طربية رائعة بمجموعة من أغانيها القديمة والحديثة، بدأت أحلام حفلها بكلمات حماسية عبرت من خلالها عن مدى حبها للجمهور والشعب الأردني، لتبدأ أولى فقراتها الغنائية بـ " تدري ليش".
ومن بين اللحظات السعيدة بحفل أحلام، كان هناك لحظة جعلتها تشعر بالثقة والأمان قبل صعودها على مسرح الحفل، ألا وهى مرافقة زوجها مبارك الهاجري لها، مما جعلها تعبر عن مدى فرحتها به وبدعمه لها، بمجموعة صور نشرتها عبر صفحها على منصة "إكس" ظهرت فيها برفقته ، وعلقت بالقول" رفيق دربي زوجي وحبيبي ونور الدنيا كلها مبارك ربي لا يحرمني منك". — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi)
جرعة من الانبساطعلى مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض، عاش الجمهور أمسية من الطرب والفرح والانبساط المكثف، على كلمات وموسيقى " الهضبة" عمرو دياب، الذي أشعل مسرح الحفل في ليلة استثنائية تزينت بها سماء الرياض.
افتتحت الأمسية الـDJ اللبنانية كلوي بمقطوعات موسيقية ألهبت حماس الجمهور ومهدت لأجواء مميزة، لتزداد لحظة الترقب عند صعود الهضبة إلى المسرح وسط صيحات الحاضرين الذين استقبلوه بحفاوة بالغة، وهنا بدأ أدرينالين السعادة والبهجة ينتشر بسرعة البرق بين جنبات مسرح الحفل والذي امتد لساعات قدم من خلالها عمرو دياب أحدث أغاني ألبومه الجديد " ابتدينا" ، مثل أغنية " خطفوني" و "بابا" وغيرها من الأغاني والتي ردد كلماتها من ورائه الحضور .
