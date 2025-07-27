التفاصيل الكاملة لمسلسل 220 يوم لـ كريم فهمي وصبا مبارك قبل عرضه الخميس

قصة مسلسل 220 يوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 02:19 مساءً - يترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق مسلسل "220 يوم" بطولة الثنائي، خلال الأيام القليلة المُقبلة، لاسيما وأنّه يُعد تجربة درامية مختلفة، تحمل جرعة من الإثارة والتشويق والغموض، فضلًا عن الرومانسيةويظهر كريم فهمي خلال أحداث مسلسل "220 يوم" في شخصية مؤلف روايات يُدعى "أحمد"، الذي يُصاب بمرضٍ خطير، وتُصبح حياته على حافة الهاوية. ومن الضروري أن يخضع لعملية جراحية خطيرة؛ حيث يأتي هذا الحادث بالتزامن مع اكتشاف زوجته "مريم" التي تُجسّد شخصيتها صبا مبارك، أنها حامل بطفلتهما الأولى، بعد فترة من انتظار هذا "الخبر السعيد".220 يوماً فقط، تفصل بين العملية الجراحية التي سيُجريها "أحمد" وقد تكون سبباً في إنهاء حياته، ووصول ابنته من "مريم"، وبين أحداث قد تغيّر كلّ شيء. وذلك في إطار من الإثارة والتشويق، بعدما صارت أحلامهما ومصيرهما على المحكّ؛ حيث يجد كلٌّ منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.ويُشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب كريم فهمي وصبا مبارك، نخبة من أبرز الفنانين، منهم حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب، وبسنت أبو باشا، والعمل تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل.ومن المُقرر عرض مسلسل "220 يوم"، اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل الموافق 31 يوليو، حصريًا عبر منصة "شاهد"، حيث إنه مكوّن من 15 حلقة فقط، فيما جرى تصوير العمل في لبنان، خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد شهور طويلة من التحضيرات والتجهيزات ما بين القاهرة وبيروت.وأبدت الفنانة صبا مبارك، حماسها الشديد لانطلاق المسلسل، لاسيما وأنها تلقت تعليقات إيجابية من قبل جمهورها، على مدار الأيام الماضية، عقب طرح البوستر الدعائي وكذلك البرومو، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية، "الجمهور متحمس يرجع يشوفنا مع بعض بعد (حكايات بنات)، وهذا المسلسل مختلف تماماً؛ فهو صعب ومعقّد ومليء بالتفاصيل، وأنا شخصياً متحمسة كثيراً لعرضه".

وفي سياق آخر، يترقّب الفنان كريم فهمي طرح فيلمه الجديد "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" في دُور السينما خلال موسم أفلام صيف 2025؛ حيث يُشارك في بطولته بجانبه مجموعةٌ كبيرة من الفنانين، منهم: منة شلبي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبوضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك. وتأليف محمد صادق. وسيناريو محمد جلال، ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبوبكر. وإخراج هادي الباجوري.

ويواصل الفيلم في الجزء الثاني له، البناء على السرد العاطفي المؤثر في "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، مع تقديم شخصيات وبيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق؛ إذ يقدّم رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة؛ مستكشفاً تقلُّبات العلاقات العاطفية بكلّ تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني.

