بدر الشعيبي يكشف عن أولى أغانيه باللهجة المصرية بعنوان غربلولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 02:19 مساءً - كشف الفنان بدر الشعيبي عن أولى أغانيه، والتي ستكون باللهجة المصرية، والتي جاءت تحت عنوان "غربلولي"، وهي من ألبومه الجديد "الرقم الصعب"، الذي يستعد لإطلاقه كما وعد جمهوره، ونشر على حسابه بالإنستغرام بوستر من صفحته على منصة x كتب فيها: "قريباً من ضمن ألبوم الرقم الصعب أغنية غربلولي باللهجه المصريه كلمات الشاعر العبقري الكبير تامر حسين، وألحان الراحل الموسيقار محمد رحيم، وتوزيع المتجدد والعبقري بدر كرم ومكس وماستر الأستاذ الكبير أمير محروس، توفيقك يارب الوعد 20 / 8"
كان بدر الشعيبي قد وعد مؤخراً متابعيه وجمهوره وأعلن عن ألبوم قادم له، وكشف عن اسم الألبوم حينها وغرَّد على منصة إكس وكتب: "قريباً ألبومي الجديد 2025، بعنـوان: الرقم الصعـب"، كما غرَّد حينها أيضاً وكتب: "قبل لا أنام، أحب أقولكم ألبومي القادم من أوله إلى آخره كله حب وغرام وفرح، وأنا قاعد أشتغل عليه حاسس بكمية إيجابية فيه، نطروا التفاصيل قريب، وصل سفير الصيف".
"كرنفال فبراير" من إخراج بدر الشعيبي، وتأليف مريم نصير وألحان بشار الشطي والنص الغنائي لمحمد الشريدة.
عمل قادم له "كـرنڤال فبراير"كما أعلن بدر الشعيبي قبل أيام أنه بصدد تقديم عمل آخر له على المسرح بعنوان "كـرنڤال فبراير"، ونشر بوستر للعمل وعلق وكتب "بعد النجاح الكبير للمدينة الترفيهية ترند x بارتنرز يقدمان في عيد 2026 عملاً للتـاريخ "كـرنڤال فبـرايـر"، لأول مرة في الكويت عمل مسرحي يتحدث عن هذا البلد العظيم بصورة فنية جديدة".
آخر أعمال بدر الشعيبي المسرحيةوكان آخر نشاطات الفنان بدر الشعيبي الفنية هي تقديم عرض مسرحي بعنوان "المديـنة الترفيهية"، والتي لاقت نجاحات وحققت حضوراً كبيراً؛ حيث وصل عروضها بعيد الفطر إلى 100 عرض والتذاكر كانت sold out وبحضور أكثر من 120 ألفاً، وهي من ﺇﺧﺮاجه، وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لـمحمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍّ من الفنانين: بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبد الله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، طلال سام، بالإضافة إلى آخرين.
