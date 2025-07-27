نجوم الفن يدعمون وفاء عامر بعد اتهامها بتجارة الأعضاء: ست بـ100 راجل

منة فضالي: وفاء عامر ست جدعة وبـ100 راجل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 02:19 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن، على دعم ومساندة الفنانة، خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل الاتهامات التي تُوجه لها من إحدى الفتيات عبر منصة "تيك توك"، بالعمل في تجارة الأعضاء، وأنّ لاعب الكرة الراحل إبراهيم شيكا، أحد ضحاياها، إذ شدد زملاؤها أنّ تلك الاتهامات باطلة، ولا بد من اتخاذ إجراءات القانونية اللازمة ضد تلك السيدة، بتهمة التشهير والإساءة.وتُعد الفنانة منة فضالي، واحدة من أبرز الفنانين، الذين أعلنوا دعمهم لـ وفاء عامر، قائلة عبر حسابها على "فيس بوك"، "وفاء عامر نجمة كبيرة، وست جدعة بـ١٠٠ راجل، وعيب أوي أوي اللي بيتقال عليها ده عيب.. طول عمرها بتعمل خير كتير وكريمة مع كل الناس.. ليه عدم التربية والاتهام اللي ملوش أي لازمة.. يا أحلي وفاء أنتي نجمة وجميلة ومحبوبة وسيبك من الناس اللي موارهاش غير الهري".وأعلن الفنان هاني رمزي، تضامنه الكامل مع وفاء عامر في تلك الأزمة الضخمة التي تواجهها حاليًا، وتسببت لها في أضرار نفسية بالغة، حيث قال عبر حسابه على "فيس بوك"، "صديقتى وأختى وزميلتى وفاء عامر.. مفيش حد فى جدعنتك ولا كرمك ولا طيبتك.. ربنا يحفظك ويخليكى لأسرتك ولكل اللى يعرفوكى كويس، لأن واضح إن في ناس لسه متعرفش مين وفاء عامر بجد".فيما قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، "ادّيني عقلك!.. واحدة طالعة النهاردة تقول كلام من وحي الخيال عن وفاء عامر، هي نفسها اللي قبل كده قالت إنها بنت الرئيس الراحل حسني مبارك!.. كلام مالوش أي منطق، واللي عنده ذرة عقل ما يصدقش.. لكن للأسف، في ناس -زي ما بيقول المثل- عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم.. إحنا في زمن السوشيال ميديا، أي حد ممكن يطلع يقول أي حاجة ويشوّه سمعة الناس بكلمتين.. عشان كده لازم أي إنسان، مهما كان مشهور أو لأ، ما يسكتش عن حقه، وياخده بالقانون".وأضافت "وفاء عامر إنسانة قبل ما تكون فنانة، بتعمل خير كتير، مش بس مادّي لكن كمان معنوي، بتقف جنب ناس كتير في أزماتهم تعرفهم أو متعرفهمش.. واللي يعرفها يعرف إنها ست جدعة و بميت راجل.. الكلام الفارغ بيتقال وينتهي، لكن الحق عمره ما بيموت.. وفاء عامر أكبر من أي شائعة، والقانون هو اللي هيردّ على كل كذبة".واستنكرت المطربة أمينة، ترويج الشائعات حول وفاء عامر، قائلة عبر حسابها على "انستقرام"، "ربنا وحده أعلى وأعلم حجم ألمى عليكى من ناس لا عندهم أصل ولا فصل.. الست دى بنت أكابر.. أبوها راجل تاجر فى سوق كبير الله يرحمه.. عم فاروق عامر الراجل اللى رباهم على العز.. أنا شفت ده بعين خالاتى وأهلى فى باب عمر باشا.. عن الجدعنة مش هقولكم عن كرمها وحبها للخير وحبها لفرحة الغير.. ست بنت بلد بتحترم الصغير قبل الكبير.. عايزة أقول حاجات كتير أوى عنك يا أم عمر، لانك تستهلى كل خير.. اتقوا الله وكفاية عبث وقلة أدب.. ده أنتم هتخلوا الواحد يراجع نفسه مليون مرة، وهو بيقدم على فعل خير ده مش جزاءها عيب والله".ومن جانبه، قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، "النجمة وفاء عامر الطيبة التي تعمل الخير في صمت، أنا معك أختي الغالية، ولا بد من محاسبة المرضي النفسيين الذين أساءوا إليكِ". فيما قال الفنان سامح بسيوني، "وفاء عامر من أجدع الشخصيات وعمرها ما تخلت عن أحد، وأفعالها الكثيرة ومواقفها تشهد علي ذلك".وتُعد تلك الأزمة التي تواجهها وفاء عامر حالياً، واحدة من أكبر الأزمات التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، حيث خرجت فتاة تُدعى "مروة" عبر منصة "تيك توك"، تزعم أنّ وفاء تعمل في التجارة بالأعضاء البشرية، وأنّ اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، يُعد من أبرز ضحاياها، واتفقت مع أرملته "هبة أيمن" على تلك العملية، رغم أنه توفي متأثراً بإصابته بسرطان المستقيم، حيث تدهورت حالته في الأسابيع الأخيرة، لذا تقدم الثنائي ببلاغات عاجلة واستغاثات إلى النائب العام، ضد تلك السيدة، التي تُروج شائعات تنال من سمعتهما.كانت، أصدرت بياناً صحفياً قبل أيام، تستنكر فيها الزج باسمها في أخبار مغلوطة، قائلة: "أرفض تماماً الزج باسمي أو الإساءة لي أو لأي شخص من أسرتي في شائعات تمس مكانتي كفنانة وإنسانة، وأؤكد للجميع أنني لن أترك كل من وراء هذه الشائعات والادعاءات الكاذبة، وسأتخذ كل الإجراءات القانونية ضدهم هم ومن وراءهم".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».