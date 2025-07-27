أصالة تواسي فيروز في رحيل زياد الرحباني

أصالة تدعم فيروز

سيّدتي الأغلى ياساكنة بقلوبنا بأعلى وأجمل مكان الله يرحم إبنك الفنًان الكبير زياد الرحباني إبن المجد وصنّاع الفنّ البديع وبدعي ربي يمسح بالصبر على قلبك الغالي ويهوّن عليكي هالأيّام الصّعبه ياسيّدة وطني ياطبيبتي ودوائي لجميع أوجاعي بصوتك وشموخك ومقامك العالي ياغاليتنا الله يكون…

تفاصيل وفاة زياد الرحباني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 02:19 مساءً - حرصت الفنانةعلى دعم ومواساه الفنانةفي رحيل نجلها الفنان زياد الرحباني الذي فارق الحياة بشكل مفاجىء صباح أمس السبت 27 يوليو.كتبت أصالة تدوينه عبر حسابها الرسمي على موقع إكس قالت فيها"سيّدتي الأغلى، يا ساكنة بقلوبنا بأعلى وأجمل مكان، الله يرحم ابنك الفنان الكبير زياد الرحباني، ابن المجد وصنّاع الفن البديع. بدعي ربي يمسح بالصبر على قلبك الغالي، ويهوّن عليكي هالأيام الصعبة، يا سيّدة وطني، يا طبيبتي ودوائي لجميع أوجاعي بصوتك وشموخك ومقامك العالي، يا غاليتنا، الله يكون معك يا أمّنا اللي أنجبت روحنا، يا عظيمة يا فيروز". — Assala (@AssalaOfficial)أعلنت أسرة الفنان الراحل زياد الرحباني، والصفحة الرسمية للفنان الراحل عبر موقع التواصل الاجتماعي الـفيسبوك عن موعد ومكان تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، حيث من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عليه ظهر غدا الإثنين 28 يوليو من كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" بكفيا، وأكدت الأسرة على وجودها لتقبل التعازي بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً أي قبل دفن الراحل وحتى الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.وتستكمل الأسرة مراسم العزاء لليوم الثاني، الثلاثاء 29 يوليو، في صالون كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة"، بكفيا، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.وقد أصدرت إدارة مستشفى خوري الكائن في منطقة الحمرا في بيروت بياناً رسمياً حول وفاة الفنان العبقري زياد الرحباني حيث كان يخضع للعلاج، وقد أعلنت إدارة المستشفى في بيانها الذي نشره الحساب الرسمي للمستشفى عبر إنستغرام أنه فارق الحياة اليوم بتاريخ 26 يوليو 2025 عند الساعة التاسعة صباحاً.وجاء في نص البيان الرسمي الصادر عن إدارة مستشفى خوري: "*بيان صادر عن BMG* - مستشفى فؤاد خوري – الحمرا.صدر عن BMG - مستشفى فؤاد خوري - الحمرا البيان التالي: بتاريخ يوم السبت الواقع في 26 تموز 2025، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً فارق زياد عاصي الرحباني الحياة.وقد تم إبلاغ العائلة الكريمة على الفور، إن القدر شاء أن يرحل هذا الفنان الاستثنائي، الذي شكّل بصمة فارقة في تاريخ الفن والمسرح والموسيقى اللبنانية.

اطلعوا على فيروز وابنها زياد الرحباني: من “سألوني الناس” إلى “كيفك إنت”... دايماً بالآخر في وقت فراق

