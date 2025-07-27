عمر عبد العزيز يعلن انفصاله عن زوجته بعد عام واحد: معرفتش أفك شفرة المرأة

عمر عبد العزيز يتحدث عن تجربة الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 02:19 مساءً - فاجأ المخرججمهوره ومحبيه بخبر انفصاله عن زوجته بعد زواج استمر لمدة عام تقريبا، وذلك خلال لقائه في برنامج "ست ستات".أكد عمر خلال اللقاء أنه فشل في فك شفرة المرأة خلال فترة زواجه، وقال عن هذه التجربة " أنا انفصلت ومحدش يعرف دي المفاجأة، أنا اتجوزت وأنا سني فوق السبعين وأنا اتعودت على الوحدة، هي كانت إنسانة عظيمة وربنا مأردش".وتابع قائلا " الرجل بلا امرأة عيشته سوداء وبيها عيشته سوداء، أنا بعد وفاة مراتي الأولانية قعدت عازب 20 سنة وبعدين ربنا مأردش وربنا يسعد الجميع".أنهى حديثه قائلا " الست لازم تعرف طبيعة مهنة زوجها، الراجل ممكن يتجوز والغيرة تبدأ ليه على إيه طيب هو اتجوز ليه".وكان المخرج عمر عبد العزيز احتفل بعقد قرانه في أجواء عائلية برفقة أصدقائه، وقامت الإعلامية بوسي شلبي بنشر صور من عقد القران وهو ما أزعج عمر عبد العزيز ليعاتبها بعدها، خاصة وأنه كان يريد أن يتم الاحتفال في هدوء وأجواء عائلية .يذكر أن المخرج عمر عبد العزيز، من مواليد مايو 1953، وتخرج عمر عبد العزيز في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1976، وبدأ مشواره الفني مساعد مخرج مع شقيقه المخرج محمد عبدالعزيز في مجموعة من الأفلام منها: فيلم عالم "عيال عيال" عام 1976 كما شارك في إخراج فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"ألف بوسة وبوسة" و"انتبهوا أيها السادة" و"المحفظة معايا" و"رجل فقد عقله" و"بريق عينك" و"مرسي فوق مرسي تحت" و"خلي بالك من جيرانك" و"غاوي مشاكل" و"رجل فقد عقله".

