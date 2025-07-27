شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة يوسف شاهين.. المخرج العالمى ديفيد لين مفتاح وصوله للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكري وفاة المخرج المصري العالمى يوسف شاهين، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008، تاركاً ارث فني ضخم ضم عشرات الأفلام السينمائية التي مازالت محفورة في وجدان محبيه، فهو المخرج الذي ترك بصمته على السينما المصرية ووصل من خلالها للبوابة العالمية.

واشتهر المخرج الراحل يوسف شاهين عالمياً في الكثير من المحافل السينمائية والمهرجانات الدولية ووصلت شهرته لهوليوود والكثير من المسارح التاريخية، وكان صاحب هذا المفتاح هو المخرج العالمي ديفيد لين الذي ساعده في الوصول للعالمية حيث التقي بالمخرج العالمى دافيد لين الذى به فى الستينيات وهو الذى أعاد اكتشافه وقدمه فى العديد من الأفلام، ولكن فيلمه (لورنس العرب) كان من أهم المحطات الفنية فى حياته فقد لقى شهرة عالمية جماهيرية، وأصبح العالم الغربى كله يتابع أفلامه.

ومن بعدها قد يوسف شاهين مع نفس المخرج الذى اكتشفه عددا من الأفلام منها فيلم (دكتور زيفاغو) وفيلم (The Yellow Rolls Royce) وفيلم "الثلج الأخضر Green Ice.

كان فيلم "Top Secret" عام 1984 محطة مهمة فى مسيرته بعدما ابتعد عن البطولات، وقدم أدوارا مساعدة فى عدد من الأفلام فقد أعاده هذا الفيلم للظهور وكان محطة مختلفة لأنه ابتعد عن الرومانسية وظهر بشكل كوميدى.