شكرا لقرائتكم خبر عن كان موظف ولم يخطط للعمل كممثل.. معلومات عن رشدى أباظة فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد، ذكرى وفاة الفنان الكبير رشدى أباظة، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1980، لأب مصرى ينتمى إلى عائلة "الأباظية" ولأم إيطالية، حصل على التوجيهية من مدرسة سان مارك بالإسكندرية ولم يكمل دراسته الجامعية، تاركاً ارث فني كبير في عالم السينما.

ويعتقد الكثيرين أن النجم الراحل رشدى أباظة بدأ حياته كنجم سينمائي كبير، ولا يعرف البعض أن رشدي عمل كموظف قبل دخوله عالم الفن، ففي حوار نادر مع الراحل رشدي أباظة لمجلة الموعد في يناير عام 1976، ذكر رشدي أنه بدأ حياته العملية كموظف في شركة لتصدير القطن والحبوب وكان مقرها في عمارة الايموبيليا، وأن أول أجر حصل عليه كان 19 جنيها في الشهر نظير عمله بالشركة.

وفي نفس الحوار النادر للراحل رشدي أباظة، قال إن أول صفعة تلقاها كانت بسبب قبلة لفتاة إيطالية، مضيفا: "كانت الصفعة بسبب القبلة فقط استطاع منافسي على قلب الفتاة الإيطالية أن يذيع خبر القبلة حتى وصل الخبر لمسامع والدتي فهوت على وجهي بصفعة خوفا علي مستقبلي".

ولم يخطط النجم الكبير الراحل رشدى أباظة لدخول التمثيل ولكن علاقة الصداقة القوية التي جمعته مع النجمان أحمد رمزى وعمر الشريف كانت السبب فى ذلك حيث اختاره المخرج كمال بركات للمشاركة فى أول أفلامه "المليونيرة الصغيرة"، أمام فاتن حمامة 1958، وسرعان ما توهجت نجوميته بمشاركته فى أفلام مهمة مثل "امرأة على الطريق وتوالت أعماله التى صارت علامات فى تاريخ السينما مثل فى بيتنا رجل والزوجة 13وشروق وغروب وصغيرة على الحب، شكلاً بها ثنائيات ناجحة مع نجمات مثل شادية وسعاد حسنى وسامية جمال غيرهن بعدما لاقت أعمالهم نجاحاً كبيراً.