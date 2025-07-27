شكرا لقرائتكم خبر عن ميادة الحناوى تلتقى جمهور الأردن في مهرجان جرش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، أمسية غنائية ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 39، اليوم الأحد، على المسرح الجنوبي، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من اشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

لقبت ميادة الحناوي بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا، الذي كان يحرص على زيارتهِ والاستجمام فيه كل صيف ويعرف مصيف بلودان بأنه "مصيف المشاهير"، حيث كان عبد الوهاب صديق شخصي لأحد وزراء سوريا، والذي كان زوجاً للفنانة ميادة الحناوي عام 1977 وخلال السهرة استمع موسيقار الأجيال لصوت ميادة، وأبدى إعجابه الشديد بصوتها الجميل، وتم الاتفاق أن تزور مصر لتنطلق منها فنيا، وهو ما رفضتهُ ميادة آنذاك معربة عن رفضِها لفكرة احتراف الفن.

ميادة الحناوي تمتلك تفردا في عالم الموسيقي والطرب، فهي أول مطربة عربية تطلق أغانيها على أسطوانات ليزر، والموسيقار السنباطي قال عنها: "يسعدني كما بدأت حياتي مع أم كلثوم أن أنهيها مع ميادة الحناوي"، وأعطاها لحن قصيدته "اشواق" ولحن لها رائعته "ساعة زمن"، والموسيقار الكبير بليغ حمدي كتب أغنيتين لها وهما "أنا بعشقك" و"الحب اللى كان" وكلاهما كُتبا لميادة الحناوي.

وميادة الحناوي أول مطربة عربية تسجّل أغانيها بنظام التراكات الذي يسمح بتسجيل اللحن على تراك والغناء على تراك آخر، والشاعر الفلسطيني رامي أبو صلاح، نظم لها قصيدةً في ذكرى ميلادها، وكثيرون آخرون منحوها ألقاباً رائعة لروعة فنها وأصالته ورقيّه.