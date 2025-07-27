ليلة أردنية خالصة: عيسى السقار يُثبت سحر الأغنية الشعبية في جرش 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 11:20 صباحاً - في واحدة من أبرز ليالي "مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025"، أثبت الفنان الشعبي الأردني عيسى السقار حضوره الاستثنائي ومكانته المتفردة على الساحة الغنائية، من خلال مشاركته في حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، الذي جاء ليؤكد رسالة المهرجان الثقافي الفلكلوري، ويقدم الفن الأردني الأصيل إلى العالم.

وقد نجحت إدارة المهرجان في رهانها على السقار، الذي اعتلى المسرح برفقة فرقته الموسيقية المؤلفة من 25 عازفًا بقيادة المايسترو خالد العلي، مرتديًا الزي الفلكلوري المعروف بـ"البشكير الألماني"، الذي يمثل تراث منطقة الرمثا التي ينتمي إليها. ويُعد هذا الزي رمزًا للأصالة والانتماء، وكان بمثابة إعلان بصري يعكس روح الحفل وطابعه المحلي.

عيسى السقار من حفل مهرجان جرش 2025 - الصورة من المركز الصحفي للمهرجان

حضور جماهيري استثنائي

وسط حضور جماهيري يُعد الأكبر بين حفلات المهرجان حتى الآن، صدح السقار بمجموعة من أبرز أغانيه التي طالما شكّلت جزءًا من الذاكرة الموسيقية الأردنية، منها: "عيني على الدنيا" و**"دقّة على دقّة"**، بالإضافة إلى باقة من الأغاني الشعبية التي أشعلت المدرج الجنوبي تفاعلًا وتصفيقًا.

وبناء على طلب الجمهور، قدّم السقار أغنية "ردي شعراتك"، لتتحول الأجواء بعدها إلى لحظة عفوية مميزة، عندما استضاف الفنان صالح كراسنِه من بين الحضور، موجهًا له التحية على المسرح في لفتة نالت إعجاب الحاضرين، وعكست تواضعه وتقديره للزملاء والفنانين الشعبيين.

عيسى السقار من حفل مهرجان جرش 2025 - الصورة من المركز الصحفي للمهرجان

تكريم رسمي في ختام الأمسية

في ختام الحفل، كرّم كل من وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة، ومدير مهرجان جرش أيمن سماوي، الفنان عيسى السقار، تقديرًا لعطائه وتكريسًا لدوره كأحد رموز الأغنية الشعبية الأردنية.

وقال الوزير في كلمته الختامية: "شعار مهرجان جرش لهذا العام هو: هنا الأردن... ومجده مستمر، وهو ما نجسّده في كل ليلة من ليالي المهرجان"، في إشارة إلى أهمية هذا النوع من الفعاليات في إبراز الهوية الثقافية وتعزيز مكانة الأردن على خارطة الفن العربي.

نجوم الغناء العربي بالدورة الـ39 لـ مهرجان جرش

يذكر أن مهرجان جرش يقدّم لجمهوره هذا العام، مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العربي، منهم: الفنان ناصيف زيتون، والفنانة أحلام، والفنانة ميادة الحناوي، والفنان نور مهنا، والفنان ملجم زين، والفنان جوزيف عطية، والفنان خالد عبدالرحمن، والفنان محمد حماقي، والفنانة أصالة نصري.



