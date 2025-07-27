شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يبدأ تصوير فيلم هيروشيما بالتزامن مع تصوير مسلسله الجديد بينج كلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم دياب تصوير فيلم هيروشيما مع النجم أحمد السقا خلال منتصف شهر أغسطس المقبل، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أيمن بهجت قمر، حيث بدأ المخرج معاينة أماكن التصوير والاستعدادات النهائية قبل انطلاق التصوير، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، على رأسهم أحمد السقا، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، ناهد السباعى وآخرون.

كما يبدأ دياب تصوير مسلسله الجديد بينج كلى، من إخراج نادين خان، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من الفنانين لابطال المسلسل خلال الايم المقبلة، حيث اشوك مهندس الديكور على الانتهاء من بناء الديكورات الخاصة بالعمل.

يشارك النجم دياب كضيف شرف في فيلم صقر وكناريا بطولة النجمين محمد إمام وشيكو، من إخراج حسين المنباوى، وتأليف أيمن وتار، وإنتاج وائل عبد الله، حيث يقدم دياب شخصية مميزة خلال أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى كوميدى، إذ يجتمع إمام وشيكو لأول مرة في السينما.

