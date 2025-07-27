شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال ونسمة عبد العزيز يجتمعان في مهرجان صيف الأوبرا.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل فعاليات المهرجان الصيفى الذى تُنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، حيث تحتضن مدينة الثغر أمسية فنية تجمع الفنان أحمد جمال وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وذلك فى التاسعة مساء الإثنين المقبل بإستاد الإسكندرية .

وخلالها يتغنى أحمد جمال بباقة من أشهر أعماله التى حققت جماهيرية كبيرة منها إضحكى، خطير، أنا إشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب، نشيد العاشقين وغيرها إلى جانب مجموعة من روائع الطرب التي إعتاد تقديمها .

يسبقه فقرة لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز تضم مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها فوجا، شط إسكندرية، صبرى قليل، فيكتورى، أكدب عليك، كماننا، يا ليالى، ماكرينا، خطفونى، حلو المكان، طالعة فى دماغى، شنكلوه، الريس كرم، مامبو، سهر الليالى وغيرها .

يأتى هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات صيف الأوبرا 2025 المقامة بإستاد الأسكندرية الرياضي الدولي والتى تمثل إحدى مسارات وزارة الثقافة الهادفة الى تقديم الوان الإبداع الجاد لشرائح مختلفة من الجمهور فى كافة ربوع الوطن .