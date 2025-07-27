بروتوكول ملكي قد يخالفه الأمير ويليام ونجله الأمير جورج.. ما هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 08:12 صباحاً - يتبع أفراد العائلات الملكية حول العالم قواعد وتقاليد تُعرف باسم البروتوكول الملكي؛ الذي ينظم أسلوب حياتهم، ولا يترك أي تفصيلة للصدفة أو العفوية والارتجال. ولكن يبدو أن الأمير ويليام ونجله الأمير جورج سيخالفان أحد بنود البروتوكول الملكي، خاصةً بعد أن بلغ الأمير جورج عامه الـ 12 منذ أيام، فما هو ذلك البروتوكول؟ ولماذا سيخالفانه؟

الأمير ويليام والأمير جورج قد يخالفان هذا البرتوكول الملكي

https://www.instagram.com/p/DMiJFGyRijY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMiJFGyRijY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMiJFGyRijY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفقاً لصحيفة Daily Mail، في الحلقة الأخيرة من برنامج "قصر سري" Palace Confidential، ناقشت لجنة خبراء الصحيفة البروتوكول الملكي الجديد الذي يواجهه الأمير جورج، وأسباب احتمالية عدم التزامه به هو ووالده الأمير ويليام.

نقلاً عن طيار مروحيات ملكي سابق، قال ريتشارد إيدن، محرر مذكرات صحيفة "ديلي ميل": "عندما بلغ الأمير ويليام سن الثانية عشرة، توقف عن السفر مع والده، فكانت رحلاتهما مُنفصلة. من الواضح أن ذلك لضمان خط الخلافة. سيكون من المُثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هذا هو الحال مع جورج وويليام، لأننا نعلم أنهما سافرا معاً، إما بالطائرة أو المروحية أو السيارة".

ومن جانبها، قالت ريبيكا إنجلش، محررة الشؤون الملكية في صحيفة "ديلي ميل": "تحدثتُ إلى القصر هذا الأسبوع، وكان ردهم: "حسناً، هذا خبر جديد بالنسبة لنا"، وأضافت: "لديّ انطباع بأن العائلة لن تُغيّر ترتيبات سفرها إطلاقاً".

فإن صحّ وسافر الأمير جورج مع والده في نفس الطائرة، فسيصبح هذا التصرف لا يتماشى مع رغبات الملك تشارلز والملكة إليزابيث الثانية الراحلة، اللذيْن أعربا عن قلقهما بشأن سفر عائلة ويلز معاً. وكانت الملكة إليزابيث تحرص على السفر بشكلٍ منفصل عن ابنها الملك تشارلز عندما كان ولياً للعهد.

ومع أن هذا البروتوكول الملكي مُلزم لأفراد العائلة المالكة، فقد لا تختار عائلة ويلز اتباعه، فهو مجرد قاعدة واحدة من قواعد عديدة يخضع لها جورج وإخوته.

سلسلة من وفيات بحادث طائرة

وُضعت هذه القاعدة الغريبة بعد سلسلة من الوفيات المأساوية في العائلة المالكة تتعلق بالطائرات، فقد توفي الأمير ويليام دوق غلوستر عام 1972 بشكلٍ مأساوي؛ بسبب حادث سقوط طائرة، عن عمر يناهز 30 عاماً، كما توفي الأمير جورج، دوق كينت، في حادث تحطم طائرة عام 1942، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، أيضاً توفيت سيسيل، شقيقة الأمير فيليب، في حادث تحطم طائرة عام 1937، وأنجبت طفلاً ميتاً.

بروتوكولات ملكية يتبعها أفراد العائلة المالكة البريطانية

https://www.instagram.com/p/DMZ2FsCtZXt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMZ2FsCtZXt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMZ2FsCtZXt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تتبع العائلة المالكة العديد من القواعد الملكية، من بينها ضرورة السفر دائماً بملابس سوداء بديلة، في حال وفاة أحد أفراد العائلة بشكلٍ مفاجئ. وقد تم إدخال هذه القاعدة بعد وفاة الملك جورج السادس، بينما كانت الملكة إليزابيث في كينيا، ولم تكن ترتدي أي ملابس سوداء.

يواجه الأطفال أيضاً قيوداً على ما يُسمح لهم بارتدائه، إذ يُطلب من الفتيات ارتداء الفساتين، بينما يُلزم الأولاد بارتداء السراويل القصيرة. إضافةً إلى ذلك، يُمنعون تماماً من تناول المحار أثناء الجولة الملكية؛ لتجنب التسمم الغذائي.

للمزيد من الأخبار: الأمير جورج يكبَر ويكمل عامه الـ 12.. صورة جديدة وحقائق مثيرة عن حياته

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»