مَن هي الممثلة التي قالت عنها جوليا روبرتس "أجمل امرأة في العالم"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 08:12 صباحاً - في الوسَط الفني، تتنافس النجمات للحصول على لقب الأجمل والأفضل بين الأخريات. وعلى جانبٍ آخر، تحرص بعض النجمات على الإشادة بأخريات؛ فتعكس مدى الثقة العالي بالنفس والإحساس بالجمال الداخلي.

وعندما تأتي إشادةٌ من نجمة بثقل جوليا روبرتس- أيقونة هوليوود- وتصف إحدى زميلاتها بأنها "أجمل امرأة في العالم"، تتزايد علامات الاستفهام لمعرفة مَن هي سعيدة الحظ التي نالت هذا اللقب الرفيع، ولماذا رأت فيها جوليا روبرتس هذا القدْر من الجمال، سواء الخارجي أو الداخلي.

جوليا روبرتس ترى في هذه النجمة أجمل امرأة في العالم

The actress Julia Roberts called the 'most beautiful woman in the world' 20 years ago and what she looks like now https://t.co/7zse2OdcRN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 26, 2025

وفقاً لموقع Daily Mail، صرّحت جوليا روبرتس في عام 2004، بأنها ترى نجمة بوليوود آيشواريا راي أجمل امرأة في العالم.

وجاء تعليق روبرتس في الوقت الذي كانت راي تُثير فيه ضجةً عالميةً لدورها الرائد في فيلم Bride and Prejudice، وهو فيلمٌ مُقتبسٌ بأسلوب بوليوودي حيوي من رواية Pride and Prejudice، والذي عرّفها على الجمهور الغربي. وقد ساهم هذا التصريح في ترسيخ مكانة راي العالمية- التي كانت تُهيمن حينها على السينما الهندية بـ24 فيلماً- كأكثر من مجرد نجمة سينمائية.

بداية متواضعة ثم ملكة جمال

كشفت آيشواريا راي في مقابلة لها عام 2004 مع شبكة CBS، أن التمثيل لم يكن يوماً جزءاً من خطتها الأصلية. فقد نشأت في أسرة صارمة من الطبقة المتوسطة لأب بحري وأم كاتبة، وكانت تتطلع إلى مسار مختلف تماماً. فقد كانت طالبة متفوّقة، وكانت في طريقها لتصبح مهندسة معمارية- حتى جاءت مسابقة ملكة جمال العالم وغيّرت كلّ شيء؛ لتبدأ رحلتها في الصعود نحو النجومية، عندما تُوّجت بلقب ملكة جمال الهند عام 1994، ثم فازت بلقب ملكة جمال العالم. وبعد نجاحها في السينما الهندية، أصبحت اسماً عالمياً يتردد في المحافل والمهرجانات العالمية؛ حتى أنها لاتزال تخطف الأضواء بحضورها السنوي لمهرجان كان السينمائي.

ومن ناحية حياتها الشخصية؛ فهي متزوجة من نجم بوليوود أبهشيك باتشان نجل النجم العالمي أميتاب باتشان، وقد اشتعلت شرارة الحب بينهما في موقع تصوير فيلم Dhoom 2، وأعلنا خطوبتهما في يناير 2007، وتزوّجا بعد بضعة أشهر فقط في حفل فخم. وقد تَرسّخ حبهما وارتباطهما عندما رُزقا بابنتهما الوحيدة، آرادهيا، في 16 نوفمبر 2011؛ مما جعلها على الفور واحدة من أشهر أبناء المشاهير في الهند.

ورغم العناوين الرئيسية، ظلت آيشواريا راي مُركّزة على مسيرتها المهنية، وأبقت حياتها الشخصية في الغالب سرية.

