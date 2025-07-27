شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة ذكرى وفاته.. ميرفت أمين تحاور فريد شوقى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة وحش الشاشة الفنان فريد شوقى الذى قدم أعمالا مهمة تركت في مشواره الفني بصمة كبيرة.

وفى ذكرى وفاته ننشر فيديو له، حيث قبل أن تصبح النجمة ميرفت أمين ممثلة من الطراز الأول، عملت فى مجال تقديم البرامج وحاورت العديد من رموز الفن، ومن أشهر حواراتها، حوارها مع الراحل فريد شوقى، ضمن حلقات برنامج "سينما القاهرة"، حيث توجهت إلى منزله ويظهر الراحل فريد شوقى وهو جالس مع زوجته السيدة سهير ترك، ويداعب ابنته الصغرى عبير فى حديقة منزله، ثم يستضيف مذيعة البرنامج ميرفت أمين فى صالون منزله وتسأله عن بناته، ويوضح أن له أربع بنات، وهم "منى- ناهد- مها -عبير" وتسأله عن تربية البنات والفرق بين تربية البنات والأولاد، ثم تسأله عن حياته الفنية، وخلال الحلقة أيضا تجرى حوارا مع زوجته وتسألها عن طبيعة تربية البنات وعن حياة زوجها الفنية.

وتختتم ميرفت أمين بالحديث عن كرة القدم، وتعرف أن فريد شوقى يشجع النادى الأهلى، ثم نجده من داخل منزله يشاهد إحدى المباريات على التلفاز، ويوضح أن زوجته إذا كانت تشجع أى فريق آخر سيجعلها تشجع الأهلى.

