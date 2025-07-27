شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمدي: سعيد بتعاوني الأول مع آمال ماهر في "لو لينا عمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن محمدي عن سعادته البالغة بالتعاون الأول الذي جمعه مع الفنانة آمال ماهر في ألبومها الجديد، من خلال أغنية "لو لينا عمر"، والتي كتب كلماتها الشاعر نادر عبد الله، وتولى توزيعها الموسيقي مادي.

وأكد محمدي في تصريحات لـ" الخليج 365" أن هذا التعاون يُعد خطوة مهمة ومميزة في مشواره الفني، معتبراً العمل مع آمال ماهر "إضافة كبيرة" لأعماله، متمنياً أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور. كما أعرب عن أمله في تكرار التعاون معها في أعمال قادمة.

من ناحية أخرى أطلقت النجمة آمال ماهر ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم "حاجة غير" على منصات اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعى، ويحمل في طياته تجربة فنية متجددة من حيث الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقى، ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي تتنوع في موضوعاتها وتقدم أنماطاً موسيقية حديثة، تعكس تطوراً لافتاً في مسيرتها الفنية.

واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى، ويُنتظر أن يحقق الألبوم صدى واسعاً لدى جمهورها في الوطن العربي، خاصة في ظل حالة الترقب التي رافقت الإعلان عنه.