شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Fantastic Four: First Steps يحقق 230 مليون دولار إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الخيال والفنتازيا The Fantastic Four: First Steps من إنتاج مارفل/ديزني إيرادات عالمية تتراوح بين 220 و230 مليون دولار، مما يضعه في صدارة التوقعات قبل عطلة نهاية الأسبوع، حتى يوم الجمعة، حيث حقق فيلم المخرج مات شانكمان إيرادات تُقدر بـ106.2 مليون دولار عالميًا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، بلغت إيرادات فيلم The Fantastic Four: First Steps المحلية 57 مليون دولار حتى يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تتراوح إيراداته في عطلة نهاية الأسبوع الكاملة بين 120 و125 مليون دولار، وشملت العروض الافتتاحية يوم الجمعة في الخارج إسبانيا والصين واليابان.



تفاصيل فيلم The Fantastic Four: First Steps

يعد فيلم The Fantastic Four: First Steps هو أول فيلم في المرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي، وهو يُدمج الشخصيات المألوفة في السلسلة لأول مرة.

شهدت محاولات هوليوود السابقة في إنتاج فيلم Fantastic Four فيلمين من إخراج تيم ستوري فيلم Fantastic Four الذى طرح في عام 2005 وفيلم Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer الذى طرح في 2007، الذى قام ببطولتهم إيوان جروفود، وجيسيكا ألبا، وكريس إيفانز، ومايكل تشيكليس، الذين لعبوا الأدوار الرئيسية.

وفي عام 2015، أُعيد إنتاج فيلم آخر من إخراج جوش ترانك، وبطولة مايلز تيلر، وكيت مارا، ومايكل بي. جوردان، وجيمي بيل.

ردود الفعل على The Fantastic Four: First Steps

لم يلقَ أيٌّ من هذه الأفلام إشادةً نقدية، وقد أوضح مات شاكمان، مخرج فيلم The Fantastic Four: First Steps، أن الفيلم الجديد لا يتطلب من المشاهدين مشاهدة أيٍّ من تلك الأفلام السابقة، كما قال إنه سيكون مختلفًا عن الأفلام السابقة في عالم مارفل السينمائي.