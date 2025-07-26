عمرو أديب يكشف سرًا عن عمرو دياب لا يعرفه أحد.. فما هو؟!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 11:21 مساءً - كشف الإعلامي عمرو أديب عن جانب خفي في شخصية الهضبة عمرو دياب، مؤكدًا أن هذا الجانب لا يعرفه الكثيرون عنه، مشيدًا بذكائه وثقافته وآرائه الجدلية وعمقه الكبير، الأمر الذي جعل منه موهبة تستحق المكانة التي وصل إليها.

عمرو أديب عن عمرو دياب: "موهبة ومعها مخ جميل وغنى"

نشر الإعلامي عمرو أديب من خلال حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "إكس"، صورة جمعته بالهضبة عمرو دياب، مشيدًا ليس فقط بموهبته الفنية النادرة، بل وتمتعه أيضًا بعقل تحليلي وثقافة عامة عميقة.

حيث علق عمرو أديب على الصورة قائلًا: "كل الناس تعرف عمرو دياب الفنان العالمى لكن لم تتح الفرصه لاكتشاف مخ الهضبه.. الرجل يتمتع بثقافة عامة راقية ومتابعة للأحداث بشكل دقيق، وعنده الكثير من الآراء الجدلية".

وأكمل أديب: "طبعا البعض لا يتخيل الفنانين بهذا العمق ولكن بعد عشره سنين عمرى.. دماغ كبيرة مختلفة. وأكثر المرات لما نتكلم ونتجادل أجد عنده إجابات كثيرة، وفي فنون الحياة ابن دياب فيلسوف حقيقي".

واختتم أديب منشوره: "هو يستحق المكانة لانه موهبة ومعها مخ جميل وغنى. كل صيف عندنا جلسات مطولة، فنحن تقريبا عندنا نفس المسيرة فى مجالين مختلفين . عمرو فنان متميز بحق يقرأ كتب ويحلل مواقف. فرصة معلومة لا يعرفها أحد غير خطفوني!".

عمرو دياب يتصدر الترند بألبومه الأخير

وعلى صعيد آخر أكد النجم عمرو دياب عن ريادته للمشهد الغنائي العربي، وذلك بعد نشره من خلال خاصية "ستوري" بحسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ أرقامًا توضح صدارة ألبومه "ابتدينا" لكافة المنصات الموسيقية في الشرق الأوسط للأسبوع الرابع على التوالي، محققًا أرقامًا غير مسبوقة من حيث الاستماع والمبيعات والمشاهدات.

تامر حسني يعاتب عمرو دياب

الأمر الذي جعل الفنان تامر حسني يعاتبه من خلال منشور له عبر خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستغرام"، وذلك على خلفية منشورات الهضبة التي تضمنت تلميحًا بأن ألبوم تامر الجديد جاء في المركز الرابع، رغم تصدّره "الترند" الفعلي منذ إطلاقه.

وكتب تامر: "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقة أن أنا رقم 4!!؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله... هو ترتيب وبيتغير، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا".

وأضاف: "ألبوم لينا معاد أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم... لما كنت تقريبا 10 أيام رقم 1، احترمت الزملاء وما نزلتش صور حد تحت أو أخبار تقلل من حد، رغم إن ألبومي كان الأعلى".

واختتم تامر رسالته قائلًا: "كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان، احترامًا لمجهوده... بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده!! وعموما، ألف مبروك".

منشور تامر حسني عبر حسابه على إنستغرام

