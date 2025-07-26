ياسمين الخطيب تدافع عن وفاء عامر وشهادة جديدة تقلب المقاييس.. إليكم القصة كاملة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 11:21 مساءً - تصدرت الفنانة وفاء عامر ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد نشر سيدة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهم خلاله الفنانة بالضلوع في وفاة لاعب كرة القدم إبراهيم شيكا وتورطها بتجارة الأعضاء البشرية.

الأمر الذي واجهته "عامر" برد قوي عبر حساباتها الرسمية رافضة تلك الاتهامات بشكل قاطع، وتوعدت بالرد بشكل قانوني لمنع تلك الشائعات واسترداد حقها، هذا بالإضافة إلى تضامن نقابة المهن التمثيلية معها بشكل كبير. أرملة لاعب كرة القدم تدافع عن وفاء عامر وفي مفاجأة قلبت المقاييس، شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشوراً أوضحت من خلاله شهادة أرملة لاعب كرة القدم إبراهيم شيكا التي برَّأت الفنانة وفاء عامر من التهمة والادعاء المنسوب إليها.

وكتبت الخطيب من خلال المنشور قائلة: "في حلقة الجمعة من مساء الياسمين.. الضيفة هبة التركي (أرملة الكابتن إبراهيم شيكا) قالت لي إنه ماكنش فيه أي سابق معرفة بينها وبين الفنانة وفاء عامر، لما وفاء عرفت قصتهم ساعدتهم يشتروا بيت، وتولت مهمة الفحوصات الطبية، وتكفلت بجزء كبير من تكاليف العلاج".

وتابعت في المنشور موضحة: "بس الأهم من العطاء المادي، هو العطاء الروحي إللي الست دي منحته.. كانت بتستقبلهم في بيتها بانتظام، وبتطبخ لهم بإيديها، وبتزورهم في عين شمس، وبتدعمهم بكل ما آتاها الله من قدره على بث الأمل.. لدرجة أن يوم الوفاة، هبة كلمتها قبل أي حد، وهي كانت أول الموجودين في الجنازة، ولم تتوقف عن دعمها حتى اليوم".



أرملة لاعب كرة القدم: "وفاء عامر ست مصرية جدعة وبألف رجل مما تعدون" وأكملت ياسمين الخطيب في منشورها: "فكان جزاءها إن ناس سفلة بلا ضمير، ادعوا إنها شاركت هبة في المتاجرة بأعضاء كابتن إبراهيم.. النهارده تلقيت مكالمة من وفاء عامر.. الست بتبكي بسبب افتراءات الناس عليها، وأرسلت لي أوراق كتير تؤكد إن إللي عملته معاهم واحد على ألف من الخير إللي بتعمله سراً!".

واختتمت منشورها قائلة: "ست مصرية جدعة بألف رجل مما تعدون، لا بتعمل شو ولا منتظرة مكافأة، ولا تبتغي من عمل الخير إلا مرضاة الله.. وأنا بأكد لها تاني إن ربنا مُطلع على إللي أهم من الأوراق.. مطلع على قلبها.. وهايعوضها كل الخير.. ده وعد إلهي.. «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!».



تضامن نقابة المهن التمثيلية مع وفاء عامر ومن جهتها أعربت نقابة المهن التمثيلية عن تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر، في مواجهة ما وصفته بـ"الحملة المغرضة" التي تتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة دعمها اللامحدود للفنانة الكبيرة.

وأصدرت من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك" بياناً رسمياً، أعلنت من خلاله اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الفنانة، انطلاقاً من مسؤولية النقابة في الدفاع عن أعضائها وصون كرامتهم المهنية، وجاء في المنشور: "نقابة المهن التمثيلية تُعلن تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر".

وتابع البيان: "أعلنت نقابة المهن التمثيلية، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. أوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقاً من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم".

واختتمت البيان: "أكدت النقابة أنها تواصلت معها مساء أمس للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدةً في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز".



أول رد من وفاء عامر على دعم النقابة وفي أول تعليق للفنانة وفاء عامر بعد دعم النقابة لها، حرصت على توجيه رسالة شكر لنقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقامت بإعادة نشر منشور النقابة، وعلقت عليه قائلة: "وأنا أعتز بنقابتي وأعضائها ونقيبي المحترم".







