بعد حفله بالساحل وتصدره الترند.. هل انفصل راغب علامة عن زوجته؟!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 11:21 مساءً - مازال الفنان راغب علامة يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حفله الأخير المثير للجدل والذي أُقيم في الساحل الشمالي، حيث ترددت أنباء تفيد بانفصاله عن زوجته السيدة جيهان علامة، بسب تصرفات المعجبات معه.

حقيقة انفصال راغب علامة عن زوجته

ردت السيدة جيهان علامة بطريقتها الخاصة على شائعات انفصالها عن زوجها المطرب اللبناني راغب علامة، وذلك بعد حفله المثير للجدل بالساحل الشمالي بسب تصرفات المعجبات معه، واكتفت جيهان بنشر صورة لزوجها من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلّقت عليها بكلمة واحدة فقط وهي "ملكي"، وبذلك تكون جيهان علامة قد نفت الشائعات وقطعت الشك حول طلاقهما.

جيهان علامة تنفى شائعات انفصالها عن زوجها - الصورة من حسابها على إنستغرام

سبب إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر الإثنين الماضي 21 يوليو بياناً صحفياً، قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق؛ لما حدث منه مؤخراً في إحدى حفلاته.

ومن جانبه، استنكر الفنان راغب علامة صدور قرار منعه من الغناء في مصر على خلفية الأحداث التي شهدها حفله الأخير في الساحل الشمالي، قائلاً: "لم أستطع أن أمنع أي معجبة من تقبيلي أو التقاط الصور التذكارية معها، وما فعلته في مصر أفعله في حفلاتي في لبنان".

مؤكداً أن ما حدث معه يحدث مع العديد من النجوم، متابعاً: "علاقتي بمصر كبيرة، ومنعي من الغناء بمثابة إعدام، كاشفاً عن كواليس مكالمته مع مصطفى كامل، بعد صدور قرار الإيقاف، موضحاً أنه كنقيب وصديق كان من المفترض عليه أن يتحدث معه في البداية، والنقابة عليها حمايته.

كما لفت إلى أنّ "معظم أغانيه باللهجة المصرية، فهو تربى على أغاني أم كلثوم وفريد الأطرش، فقد هاجمني الجمهور اللبناني في بداية مشواري الفني، كوني أغني باللهجة المصرية.. ولو كان الغناء بالمصري خيانة فأنا أتشرف بهذه الخيانة، وأنا أحب مصر للغاية فهي تجري بدمائي، والأزمة التي حدثت معي جعلتني أشاهد حب المصريين لي والوقوف بجواري، وقلت لنفسي: "ربنا عمل الأزمة دي علشان أشوف الحب ده من المصريين".



اطلعوا على راغب علامة: منعي من الغناء في مصر بمثابة حكم إعدام.. ومصطفى كامل ينفعل على الهواء

تهديد صارم من مصطفى كامل لـ راغب علامة

ومن جانبه قام الفنان مصطفى كامل بشرح القصة كاملة من خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها "كلام الناس"، مؤكداً أن النقابة ليست ضد أي فنان ولا تتخذ موقفاً من فنان بشكل شخصي، لكنها في الوقت نفسه حريصة على حماية الذوق العام والحفاظ على صورة الفن المصري.



موضحاً أن النقابة أجمعت على وقوع خطأ جسيم وكبير من جانب راغب علامة وأن الشكل العام للحفل كان فجاً، موجهاً رسالةً واضحةً وصارمةً للفنان راغب علامة، قائلاً: "أنا مستاء مما حدث، لم نقم بجلسة تحقيق حتى الآن، ومن المفترض أن لديه حفلة في شهر 8 ولا بد أن يحضر قبلها للتحقيق، وإذا لم يحضر وقتها هتعرفوا قرار النقابة، لأنه زعلني أنا وكل أعضاء المجلس، فإذا لم يأتِ الأزمة قائمة، وللنقابة ومجلسها صلاحية اتخاذ القرار المناسب".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».