شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات التجديد النصفى على عضوية نقابة الموسيقيين.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري يوم الثلاثاء المقبل انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في نادي جامعة القاهرة بجوار نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وأسفرت مؤخرا القرعة عن بقاء 6 أعضاء في مناصبهم حتى نهاية الدورة الحالية، وهم الدكتور محمد عبد الله والدكتور أحمد أبو المجد وعلي الشريعي وأيمن أمين والدكتور عاطف إمام وخالد بيومي، بينما خرج 6 أعضاء آخرين من المجلس، وهم: الفنان حلمي عبد الباقي ومنصور هندى ونادية مصطفى ومحمد صبحي وعلاء سلامة وأحمد العيسوي.

وقد سادت مؤخرا بعد إعلان القرعة أجواء من الشفافية والاحترام المتبادل بين أعضاء المجلس، حيث تمت القرعة على نحو علني، بحضور جميع الأعضاء، وبرعاية الفنان مصطفى كامل، الذي أكد في كلمته أهمية استكمال المسيرة بروح التعاون والالتزام تجاه أعضاء النقابة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية في مصر، حيث يُجرى التجديد النصفي لأعضاء المجلس لضخ دماء جديدة ومنح الفرصة للراغبين في خدمة المهنة وأعضائها.

وأكد مؤخرا النقيب مصطفى كامل التزامه بالعهد والقانون قائلا: سأظل محافظاً على العهد والوعد حتى نهاية فترة ولايتي بإذن الله، ولن أخالف القانون، فالعدل أساس المُلك".

قرعة التجديد النصفي تُعد استحقاقًا قانونيًا التزم به النقيب العام الفنان مصطفى كامل، إيمانًا منه بأهمية ترسيخ مبدأ العدالة، واحترامًا للقواعد المنظمة للعمل النقابي، وحرصًا على أن تسير النقابة في مسارها الصحيح، الذي يصون حقوق الأعضاء ويحفظ هيبتها.

