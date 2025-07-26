رفع فيلمي سيكو سيكو وفي عز الضهر من دور السينما المصرية

أرقام قياسية لـ"سيكو سيكو" قبل رفعه من السينما

إيرادات متواضعة لفيلم "في عز الضهر"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 10:10 مساءً - واجه فيلما "سيكو سيكو" للثنائي، و"في عز الضهر" لـأزمة ضعف الإقبال الجماهيري في دور العرض المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، وما ترتب عليه ضعف شديد في الإيرادات، وتذيلهما قائمة الإيرادات، لذلك قرر مسؤولو التوزيع، رفعهما من دور، اعتباراً من أمس الجمعة 25 يوليو، مع إتاحة الفرصة لتزويد عدد الشاشات للأفلام الجديدة.وجاء قرار رفع فيلم "سيكو سيكو" بعدما حقق في آخر يوم عرض له بدور السينما 750 جنيهاً، مقابل 6 تذاكر فقط، حيث يأتي ذلك كونه يُعرض أيضاً عبر إحدى المنصات الرقمية منذ عدة أسابيع، فضلاً عن وجوده ضمن قائمة الأفلام المنافسة في شباك التذاكر لأكثر من 16 أسبوعاً، حقق خلال تلك الفترة أرقاماً قياسية، جعلته في قائمة الأفلام الأعلى دخلاً في تاريخ السينما المصرية؛ إذ بلغت الإيرادات التي حققها نحو 188.6 مليون جنيه، مقابل 1.4 مليون تذكرة مبيعة.الفيلم بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.وينتمي فيلمللأفلام الشبابية، التي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، بوصفهما ابنَي عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما؛ يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة، ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية. ويُضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، فابتكرا لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدَّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.أما فيلم "في عز الضهر" الذي يُعد أولى تجارب النجم المصري العالمي مينا مسعود، في السينما المصرية؛ فلم يحقق النتائج المرجوة من تلك التجربة، التي توقع لها بعض النقاد أنها قد تنال فرصة للاستحواذ على النصيب الأكبر من "كعكة الإيرادات"، إلا أنها تعرضت لإخفاق كبير؛ كون الفيلم حقق في آخر يوم عرض له بالسينمات 1600 جنيه، مقابل 19 تذكرة فقط. وبلغت مدة عرض فيلم "في عز الضهر" بصالات السينما، 5 أسابيع فقط، حقق خلالها إيرادات وصلت إلى 5.7 مليون جنيه، مقابل 40 ألف تذكرة مبيعة.

الفيلم واجه سلسلة من التأجيلات استمرت أكثر من عامين، حيث انطلق تصوير الفيلم في فبراير من عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022. ويُشارك في بطولته بجانب مينا مسعود، عدد كبير من الفنانين، منهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يتم تجنيده في شبكة مافيا دولية ويصبح أصغر عضو فيها، قبل أن يتورط في مهمة خطيرة على الأراضي المصرية؛ لتتشابك الأحداث بين محاولاته للنجاة وصراعه الداخلي بين الولاء لجذوره ومحاولة الهرب من قبضة المافيا.

أفلام جديدة في السينما

يُذكر أن دور السينما المصرية، يُعرض فيها حالياً 4 أفلام فقط، وهي: "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، و"أحمد وأحمد" للثنائي أحمد السقا وأحمد فهمي، و"المشروع X" لـ كريم عبد العزيز، و"ريستارت" لـ تامر حسني، في حين تستقبل دور العرض فيلماً جديداً نهاية الشهر الجاري، وهو "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر، ويلعب دوره محمد ممدوح، فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه؛ فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي الوقت نفسه ستدخل في قصة حب مع الدكتور."روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.