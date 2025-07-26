تفاصيل مشروع فني يجمع لطيفة وزياد الرحباني لم يخرج للنور

لطيفة تتعاون مع زياد الرحباني في ألبوم جديد

موعد ومكان جنازة زياد الرحباني

إرثٌ من الإبداع بين فيروز وعاصي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 10:10 مساءً - رحلة فنية ثرية، قطعها الفنان زياد الرحباني، على مدار سنواتٍ طويلة، تجاوز صداها الوطن العربي، إذ شكّل عمقاً ثقافياً وفكرياً عبر أعماله الخالدة، والتي تعاون فيه مع فنانين ومن أجيالٍ مختلفة، إذ كان في جعبته العديد من الأحلام والآمال التي لم تُحقق بعد، كما كان لديه المزيد من المشاريع الموسيقية التي نفذها قبل فترة من رحيله، ولم تخرج للنور حتى الآن.ويُعد آخر مشروع فني عمل عليه زياد الرحباني، قبل فترة من رحيله، هو تعاونه مع الفنانة لطيفة في ألبوم جديد ومختلف واستثنائي، حيث يُقدمان ألبوماً يحمل حالةً غنائيةً مختلفةً، منها أغنيتان، كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، إذ انتهت لطيفة من تسجيل الألبوم كاملاً قبل عامٍ تقريباً، وجاهزاً لإطلاقه للجمهور.وكانت لطيفة، تنوي تصوير بعض من أغاني ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب خلالل الفترة المقبلة مع الفنان زياد الرحباني ولكن وافته المنية اليوم.وكشفت أسرة زياد الرحباني، عن موعد ومكان الجنازة، حيث ستخرج يوم الإثنين المُقبل 27 يوليو، من كنيسة رقاد السيدة المحيدثة بكيفا، في تمام الساعة الرابعة مساءً، على أنّ تستقبل الأسرة واجب العزاء قبل مراسم الدفن وبعده في صالون الكنيسة، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وحتى السادسة مساءً، فيما سيمتد واجب العزاء حتى يوم الثلاثاء المقبل.وناشدت أسرة زياد الرحباني، المُعزيين والضيوف الراغبين في تقديم واجب العزاء، بإمكانية التبرع للكنيسة، بدلاً من شراء أكاليل الورود.يمكنك قراءة.. بيان رسمي صادر من مستشفى خوري حول تفاصيل وفاة زياد الرحباني

وُلد زياد الرحباني عام 1956، في بيت يُعرّف باللحن والكلمة، فهو ابن السيدة فيروز والملحن الكبير عاصي الرحباني. رافق والده في البروفات وتربّى على أنغامه، لكنه اختار أن يكوّن صوته الخاص. كان مزيجاً من الجينات الرحبانية وعقل الجاز العصري، يُلحن وهو غاضب، يكتب وهو يضحك، ويعزف وهو يواجه هذا العالم المعقّد. ورغم انفصال والديه، ظل يُكنّ احتراماً كبيراً لمسيرة والده، لكنه اختار أن يُعبّر بطريقته الخاصة، إذ قال: "أنا مش ضد التراث، بس ضد تكراره".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».