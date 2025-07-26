The Blind Side.. فيلم سينمائي حصدت من خلاله ساندرا بولوك الأوسكار

ساندرا بولوك ومسيرة سينمائية تجاوزت الثلاثين عاماً

ساندرا بولوك وتحقيق أمنية كل ممثل حول العالم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 10:10 مساءً - تُعد النجمةواحدةً من أبرز نجماتوالعالم، حيث قدمت خلال مسيرتها السينمائية والتي بدأتها بالنصف الثاني من الثمانينيات عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية، والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً ونالت عنها العديد من الجوائز من مُختلف المهرجانات السينمائية حول العالم.واحتفالاً بيوم ميلاد النجمة العالميةوالذي يوافق اليوم 26 يوليو، نستعرض لكم أبرز أفلامها السينمائية، وتفاصيل الفيلم السينمائي The Blind Side والذي جسدت بطولته ونالت عنه جائزة الأوسكار.بدأت النجمة العالمية ساندرا بولوك مسيرتها السينمائية منذ النصف الثاني بفترة الثمانينيات، ففي عام 1987 جسدت بطولة فيلم "Hangmen" أمام كل من جيك لاموتا، دوج توماس والعديد من الفنانين، وبعد مرور عامين شاركت ببطولة فيلم "The Preppie Murder" من بطولة داني أييلو، وليام بالدوين.وعقب تثبيت خطواتها وموهبتها الحقيقية في عالم هوليوود شاركت ببطولة عدد من الأفلام، إلا أن عام 1993 يُعد العام الأبرز في مسيرتها السينمائية، حيث تم عرض 6 أفلام سينمائية شاركت ببطولتها في هذا العام وهي: "Fire on the Amazon ،Wrestling Ernest Hemingway ،When the Party's Over ،The Thing Called Love ،The Vanishing"، وأيضاً فيلم "Demolition Man" أمام النجم العالمي سيلفستر ستالون.يُمكنكم قراءة: شاهدوا أحضاناً بين نيكول كيدمان وساندرا بولوك في تصوير فيلم سحر عملي Practical Magic 2وقد شهدت فترة التسعينيات نجاحاً كبيراً وغزارة في الإنتاج للنجمة ساندرا بولوك، حيث شاركت ببطولة 19 فيلماً سينمائياً، ومع مطلع الألفية الجديدة نجحت في أن يكون لها حضور مُميز بالسينما الأمريكية والعالمية.حيث شهد عام 2000 عرض ثلاثة أفلام سينمائية شاركت ببطولتها وهي: "Miss Congeniality ،Gun Shy ،28 Days"، وطوال العشرين عاماً الأولى من الألفية الجديدة تُقدم ساندرا بولوك عدداً كبيراً من الأفلام، وكان آخر فيلم شاركت ببطولته هو "The Lost City" أماموتم عرضه عام 2022.وإعتماداً على موهبتها الحقيقية وتجسيدها لبطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، نجحت النجمة العالمية ساندرا بولوك في تحقيق حلم كل ممثل حول العالم وهو الفوز بجائزة أوسكار.ففي حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2010 تم الإعلان عن فوز النجمة ساندرا بولوك بـ جائزة الأوسكار أفضل ممثلة عن مُشاركتها ببطولة فيلم "The Blind Side".ويُعد فيلم The Blind Side هو فيلم درامي رياضي أمريكي تم عرضه عام 2009 من تأليف وإخراج جون لي هانكوك، وجاءت قصة الفيلم مُقتبسة من كتاب صدر عام 2006 ومن تأليف مايكل لويس ومبني على قصة حقيقية.وقد تناولت أحداث الفيلم قصة شاب فقير لم يتلقَ قدراً كافياً من التعليم ينضم لأحد برامج كرة القدم الأمريكية، ويبدأ في تحقيق مستقبل أكاديمي ورياضي ناجح بدوري كرة القدم الأمريكية، وشارك ببطولة الفيلم كل من ساندرا بولوك، تيم ماكجراو، كوينتون آرون.