بعد تضامن نقابة الممثلين معها.. ما الأزمة التي تواجهها وفاء عامر؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 10:10 مساءً - حالة من الجدل أثيرت حول الفنانة، خلال الأيام القليلة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ترويج شائعات حولها، وصلت إلى حدّ الاتهامات الخطيرة، وتداول أنباء حول القبض عليها، لذلك قررت تقديم بلاغات عاجلة إلى النائب العام في ظل ما تتعرض له، وسبب لها أضراراً نفسية بالغة.تصاعد تلك الأزمة، دفع نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، لإعلان التضامن مع وفاء عامر، عبر بيانٍ رسمي، جاء فيه: "تضامن النقابة مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقاً من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم".وأكدت النقابة أنها تواصلت معها مساء أمس للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.وأثنت وفاء عامر، على موقف نقابة المهن التمثيلية، بإعلان تضامنها ودعمها الكامل، في أزمتها الحالية، قائلة: "اخترت الصمت.. شكراً للنقابة العظيمة التي أنتمي إليها.. شكراً لكل زملائي وجمهوري الحبيب.. أعتز بنقابتي وأعضائها ونقيبي المحترم".يمكنك قراءة.. تطورات الحالة الصحية لوفاء عامر وموعد استئناف نشاطها الفنيوتُعد تلك الأزمة التي تواجهها وفاء عامر حالياً، واحدة من أكبر الأزمات التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، حيث خرجت فتاة تُدعى "مروة" عبر منصة "تيك توك"، تزعم أنّ وفاء تعمل في التجارة بالأعضاء البشرية، وأنّ اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، يُعد من أبرز ضحاياها، واتفقت مع أرملته "هبة أيمن" على تلك العملية، رغم أنه توفي متأثراً بإصابته بسرطان المستقيم، حيث تدهورت حالته في الأسابيع الأخيرة، لذا تقدم الثنائي ببلاغات عاجلة واستغاثات إلى النائب العام، ضد تلك السيدة، التي تُروج شائعات تنال من سمعتهما.كانت، أصدرت بياناً صحفياً قبل أيام، تستنكر فيها الزج باسمها في أخبار مغلوطة، قائلة: "أرفض تماماً الزج باسمي أو الإساءة لي أو لأي شخص من أسرتي في شائعات تمس مكانتي كفنانة وإنسانة، وأؤكد للجميع أنني لن أترك كل من وراء هذه الشائعات والادعاءات الكاذبة، وسأتخذ كل الإجراءات القانونية ضدهم هم ومن وراءهم".

