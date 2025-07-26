لأول مرة... خطة لإطلاق مهرجان خاص بالأفلام المرممة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 10:10 مساءً - تُخطط وزارة الثقافة المصرية، والتي يترأسها الدكتور أحمد فؤاد هنا، لإطلاق مهرجان فني جديد خلال الفترة المُقبلة، خاص بالأفلام المُرممة، ليتضمن عروضاً جماهيرية للأعمال النادرة بصيغتها الرقمية الحديثة داخل قاعات عرض مجهزة، إلى جانب ندوات ولقاءات مفتوحة مع نقاد وكتّاب وفنانين شاركوا في هذه الأعمال، بما يُضفي بُعداً تفاعلياً يُثري تجربة المشاهدة ويُعمّق فهم الجمهور لمكانة هذه الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

ترميم مجموعة من الأفلام المصرية قريباً

كما تستهدف وزارة الثقافة، ترميم مجموعة ضخمة من الأفلام القديمة خلال الفترة المُقبلة؛ إذ ستكون هناك خطة لجذب أحدث معدات الترميم، وتوزيع المهام بين مركز الترميم بمدينة الإنتاج الإعلامي، وكذلك العمل التابع للشركة القابضة للسينما المصرية، بما يضمن أعلى كفاءة ممكنة ضمن جدول زمني محدد.

حزمة أوّلية للأفلام المرممة

ويأتي ذلك، بعدما نجحت وزارة الثقافة وبالتعاون مع مركز ترميم التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي، في ترميم عدد من كلاسيكيات السينما المصرية وتحويلها إلى نسخ رقمية فائقة الجودة 4K، منها أفلام "الزوجة الثانية"، و"الحرام، و"السمان والخريف"، و"غروب وشروق"، و"الرجل الذي فقد ظله"، و"قنديل أم هاشم"، و"الطريق"، و"القاهرة 30"، و"شيء من الخوف"، و"زوجتي والكلب"، و"بين القصرين"، و"قصر الشوق"، و"مراتي مدير عام"، و"الشحات"، و"المستحيل"، و"الناس والنيل"، و"جريمة في الحي الهادئ"، و"السراب".

خطة لإحياء صناعة السينما المصرية

وأوضحت وزارة الثقافة، في بيانٍ رسمي، أنّ هناك خطة لإحياء صناعة السينما المصرية، ترتكز على تطوير الأصول السينمائية المملوكة للدولة، وتحويلها إلى مراكز إنتاج حديثة تواكب تطورات العصر، مع الحفاظ على التراث السينمائي وتقديمه للأجيال الجديدة بصيغ رقمية تليق بقيمته التاريخية والفنية، وتستند الخطة على 3 محاور رئيسية، تشمل تحديث البنية التحتية للاستوديوهات ودور العرض، وإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والثقافية منها، إلى جانب تأسيس كيان إنتاج وطني محترف يقدم خدمات متكاملة للمبدعين والمستثمرين.



تطوير استديو الأهرام

وفي هذا الإطار، تتولى الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، بالشراكة مع شركة إدارة الأصول السينمائية التابعة لها، تنفيذ خطة طموحة لتحديث مدينة السينما واستوديو نحاس واستوديو الأهرام، وتزويدها بأحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، بما في ذلك أجهزة المونتاج، وتصحيح الألوان، والمكساج، والأرشفة الرقمية، ومنظومات الحريق والتكييف، بالإضافة إلى تطوير البلاتوهات ودور العرض مثل سينمات ميامي، ديانا، ونورماندي، حيث نجحت الشركة بالفعل في إعادة تشغيل عدد من دور العرض المتوقفة، وبدأت أعمال التطوير في سينمات ميامي ونورماندي لأول مرة منذ أكثر من 25 عاماً، إلى جانب تسوية نزاعات مع شركات التوزيع ورفع كفاءة الأنظمة الصوتية والبصرية.

كما تعمل الشركة القابضة على تأسيس شركة وطنية للإنتاج الفني، ترتكز في عملها على البنية التحتية والخدمات المتطورة التي يتم تنفيذها حالياً داخل استوديوهات الشركة، وتشمل خدمات التصوير والمونتاج والمكساج وتصحيح الألوان، وتهدف هذه الشركة إلى دعم حركة الإنتاج السينمائي والدرامي وتقديم نماذج إنتاج احترافية قادرة على المنافسة في الأسواق العربية والإقليمية.

وأوضح المهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، أن هذه المبادرة تمهّد لعرض تلك الكنوز السينمائية على المنصات الرقمية والمهرجانات الدولية، بما يُسهم في استعادة الريادة الثقافية لمصر وتعزيز مكانتها كقوة ناعمة رائدة في المنطقة والعالم، كما أطلقت الشركة موقعاً إلكترونياً رسمياً لإدارة الأصول السينمائية، إلى جانب قناة متخصصة على YouTube لعرض الأفلام المملوكة للدولة، مع التعاقد مع شركة لحماية المحتوى من القرصنة وتعظيم العائد الرقمي.



