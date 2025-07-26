شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة زياد الرحبانى من كنيسة رقاد السيدة المحيدثة بعد غد والعزاء الإثنين والثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أسرة الراحل زياد الرحباني عن موعد جنازة والعزاء الراجل، حيث يصلى عليه الجنازة ظهر الاثنين المقبل في كنيسة رقاد السيدة – المحيدثة (بكفيا).

فيما تتقبل أسرته واجب العزاء قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة بداية من الساعة ال11 قبل الظهر وحتي الساعة ال6 مساءً الاثنين، أما يوم الثلاثاء، فتتقبل الأسرة العزاء بداية من الساعة ال11 قبل الظهر وحتى الساعة ال6 مساء.



زياد الرحباني، ولد في 1 يناير 1956، من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحبانياشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.