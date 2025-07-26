شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب للراحل زياد الرحبانى: كان يحب لقب أبو الزوز وفيروز كانت ترسل له الطعام يوميا والان مع تفاصيل الخبر

استضافت قناة الجديد اللبنانية، من أمام مستشفى خوري في الحمرا ببيروت مقر تواجد جثمان الراحل زياد الرحباني، أحد المقربين من الراحل والذي ذكر أن السيدة فيروز كانت ترسل لابنها زياد الرحباني الطعام يوميا أثناء عمله في المسرح بنفس الحي، حيث كان يذهب لمنزل السيدة فيروز يحضر له الطعام بشكل يومي.

وأضاف أيضا أن زياد الرحباني كان رجلا بسيطا، وكان يحب لقب أبو الزوز ويطلب من الجميع مناداته بهذا اللقب، ولم يكن يحب أن يخاطبه أحد بكلمة أستاذ زياد.

زياد الرحباني، ولد في 1 يناير 1956، وهو من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحباني

اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.