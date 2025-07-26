شكرا لقرائتكم خبر عن آسر أحمد يكتب: كتالوج بدون كتالوج.. وإيمن وتار يلعب على الأوتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفقد وحتمية الاستمرارية، هما شعوران مثل التجاذب والتنافر بين أقطاب المغناطيس، الأول هو الشعور الذي يأتي بما لا يشتهي المحب، فهو الضياع الأبدي الذي لا مفر منه الذي يمثله فقدان شخص عزيز ليترك الحياة ناقصة إلى حد كبير، والأخر هو الحتمية في الاستمرار والوصول من أجل استكمال ما تم بناءه مع المفقود، والمفقود هنا هي النجمة ريهام عبد الغفور في مسلسل كتالوج، التي تركت الجمل بما حمل في المسلسل منذ الحلقة الأولي لتترك عشرات الاحاسيس والمشاعر المختلفة والتي تم توزيعها على أبطال المسلسل.

من مشهد الافتتاحية الأولي لمسلسل "كتالوج" داخل المقابر الذي تخلله كوميديا سوداء، ويدرك المشاهد حينذاك ان تلك الحبكة التي سيتم سردها على مدار الحلقات المتتالية ستتضمن الكثير من المشاعر المضطربة التي ستتخلل الاحداث تصاعدياً، وأن العمل لن يغفل عن منحك أي شعور من المشاعر المختلفة، فبعض المشاهد تخللها حب وآخري تخللها خوف، وآخري قلق، وآخري طمأنينة وأخيراً وليس اخراً شعور الألفة.

كتالوج بدون كتالوجالمسلسل الذي حمل أسم كتالوج كان له نصيب من الأسم، ولكن من زاوية مختلفة، فإي عمل درامي منذ الوهلة الأولي وسرعان ما يدرك المشاهد ماذا سيسرد في حبكته، وفي ساعات آخري يسبق صناعه توقيت العرض ليكشفا عن نوع الدراما التي ستأتي على مدار حلقات متتالية ووضعها في اطار "تراجيدي او كوميديا او خيال ألخ..، ولكن ما تم عرضه في مسلسل كتالوج كان على غير المألوف، فكل حلقة وكل مشهد يمنحك شعور متخلف لتجد نفسك في اضطراب مشاعر ولكنه متناسق لحد كبير، فالكاتب والمؤلف أيمن وتار، لا يمكنه ان يمنحك شعور دون منحك الشعور المتناقض الآخر، فاذا منحك شعور الفقدان بغياب ريهام عبد الغفور بالنسبة للأطفال، فهو يمنحك ايضاَ شعور الطمأنينة بوجود والدهم محمد فراج، واذا منحك شعور التوهان بالنسبة لفراج يمنحك أيضاً شعور الطمأنينة بوجود فيديوهات توثق كل ما يجب ان يتعلمه لتربية أطفاله، ومشاعر اخري واخري نجح فيها وتار في ايصالها بكل حذافيرها لكل المشاهدين وهم جالسون على اريكتهم الخاصة ويستمتعون بالمشاهدة. ريهام عبد الغفور الحاضر الغائبدائماً ما تحظي النجمة ريهام عبد الغفور، بظهور لافت في أي عمل درامي كان او سينمائي، فهي الفنانة التي تجد فيها أحد افراد اسرتك في كل مشاهدها الدرامية، فمنذ الوهلة الأولي لظهورها وهي تحمل في طياتها طيبة الأخت وألفة الزوجة وحنان الأم، فبالرغم من رحيلها المفاجئ ولكنها كانت صاحبة اطلالات متميزة ومشاركات مؤثرة بفيديوهاتها التي وثقت فيها كل تفاصيل حياتها وكأنها كانت على علم بمغادرتها مبكراً لذلك كانت صاحبة أثر مميز حتى في رحيلها، فهي الحاضر الغائب الذي لا يترك أي موقف ألا وان تترك بصمتها التي تقول أنها كانت هنا ولا تزال هنا.. نكهة خاصة ببصمة من الإخراج والإنتاجلعل ما أضاف نكهة مميزة على العمل الدرامي "كتالوج" هو مرحلة الإنتاج والإخراج، التي كان لها اختيار مختلف في أماكن التصوير التي حملت طابع متزن، واظهرت أصحاب الطبقة المتوسطة كما يجب ان يكون، شقق بديكورات مختلفة وعصرية ولكنها ليست داخل كمباوند، ومدرسة مألوفة ليست فنتازيا، وسيارات وملابس متناثقة لكل طاقم التمثيل وميكاب متماشي مع المواقف، فكل تلك التفاصيل اضافت للمسلسل لمسات ضرورية يجدها البعض ليست ملموسة ولكنها البهارات التي يجب وضعها بمقادير معينة لمنح المشاهد الطعم النهائي المتميز... أبطال مسلسل كتالوجمسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر ، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.