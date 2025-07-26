شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة عن وفاة زياد الرحبانى.. دخل المستشفى أمس وتوقف قلبه فى التاسعة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت قناة الجديد اللبنانية تفاصيل جديدة عن وفاة الراحل زياد الرحباني، حيث قالت مراسلة القناة من أمام مستشفى خوري بمنطقة الحمرا التي يرقد فيها جثمان الراحل، إن زياد الرحباني دخل أمس المستشفى وحالته الصحية متدهورة، ليرحل صباح اليوم السبت في التاسعة صباحا بعدما توقف قلبه، بعد صراع كبير مع مرض تليف الكبد.



زياد الرحباني، ولد في 1 يناير 1956، وهو من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحبانياشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.